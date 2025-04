O Concello convoca o concurso para seleccionar o cartel que anunciará a Festa de San Xoán

O Concello de Poio convoca o concurso para seleccionar o cartel que vai promocionar as Festas de San Xoán deste ano. Poderán participar rapaces empadroadas en Poio ou escolarizadas nalgún dos centros de ensino do municipio. Este ano, como novidade, amplíase o número de categorías nas que poden participar, en función da idade. Así, o primeiro tramo (5-8 anos) divídese nesta edición en dúas categorías diferentes: nenos de 5 a 6 anos (categoría A), e de 7 a 9 anos (Categoría B). De 10 a 12 anos participarán na Categoría C, de 13 a 14 anos, na Categoría D, e de 15 a 17 anos, na Categoría E. De cada unha destas categorías escollerase un cartel gañador e, entre eles, seleccionarase o deseño que se utilizará para promocionar as festas deste ano, que se celebran entre o 22 e o 27 de xuño.

Ademais dun agasallo conmemorativo e de ser a imaxe promocional das Festas de San Xoán, os gañadores tamén recibirán vales para canxear nas librerías locais. Así, na categoría A, o vale será por importe de 60 euros, na categoría B, 80 euros, na categoría C 100 euros, na D 120 euros e na E, 140 euros.

Os traballos entregaranse en calquera dos centros de ensino de Poio ou na casa consistorial, ata o 19 de maio, acompañados dun sobre no que se incluirán os datos persoais da persoa participante, incluídos enderezo e número de teléfono, ademais do curso e centro no que estuda. No exterior do sobre só deberá constar a idade e a categoría na que participa.