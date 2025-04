Difusión Felina acusa al Concello de Pontevedra de dar la espalda a los animales abandonados

La asociación Difusión Felina ha vuelto a acusar al Concello de Pontevedra de no contar con un protocolo para la recogida de gatos abandonados o heridos en la vía pública, tal y como, aseguran, le obliga la Ley 4/2017 del 3 de octubre de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, así como la Ley 7/2023 del 28 de marzo de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

"Les obligan a hacerse cargo, pero a los políticos del Concello no les importan lo más mínimo los animales", denuncia el colectivo sin ánimo de lucro, que sobrevive sin ayudas públicas, solamente con las aportaciones de sus propios voluntarios y de ciudadanos.

Recuerdan que hace dos meses pidieron autorización al gobierno local para poder coger animales, petición transmitida por registro y también por correo electrónico a la concellería correspondiente. Sin embargo, nunca obtuvieron una respuesta, lo que ellos interpretan como una negativa institucional.

La asociación, desbordada por la recogida de gatos en la ciudad, vuelve a visibilizar que el Concello de Pontevedra les da la espalda a raíz de dos recientes casos: un gato aparecido con una pata rota en la calle Pintora Maruja Mallo y otro muy asustado y que no se deja coger en un portal de Eduardo Pondal.

"En ambos casos nos ha llamado pidiendo auxilio la Policía Local, cuando la asociación nunca ha tenido ningún tipo de convenio de colaboración con ningún ayuntamiento. El Concello de Pontevedra no tiene protocolo y la Policía Local no sabe qué hacer, porque no es culpa de ellos, que al menos se preocupan un poco", resume Difusión Felina.

"No es solo un gato herido, sino una serie de hechos que harán que la asociación desaparezca", se lamentan.

Por lo de pronto, no aceptan más gatos sin hogar porque no tienen sitio (los colocan en casa de acogida de voluntarios, no cuentan con unas instalaciones o refugio como tal) y los gastos veterinarios, de 9.800 euros en cuatro meses, los ahogan.

"Al Concello de Pontevedra no le importa ni la asociación ni a quienes protegemos: los gatos de la ciudad", concluyen.

Hay varias formas de colaborar con esta asociación, que lleva desde 2013 ocupándose de los gatos sin hogar en el municipio de Pontevedra. Se pueden hacer aportaciones económicas (PayPal, Teaming, Bizum, Wishlist Amazon, transferencia bancaria...), ayudar con las colonias, acoger gatos en casa, echar una mano en los mercadillos (el próximo será el 3 de mayo detrás de la iglesia de A Peregrina de 10 a 21 horas), donar pienso y otro tipo de material... Todas ellas se pueden consultar en su página web (difusionfelinapontevedra.org) y en sus redes sociales.