Telmo Martín tras hablar con el rey emérito: «Está muy bien»

Juan Carlos I disfruta de sus primeras horas en España en este año. En el ojo del huracán por las demandas que ha interpuesto contra Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen por atentar contra su derecho al honor, buscando limpiar su imagen y no enturbiar su legado a punto de celebrar el 50 aniversario de su coronación, el rey emérito ha regresado a España para participar en las regatas que se celebrarán este fin de semana en Sanxenxo.

Este martes el padre del rey Felipe VI era recibido por Pedro Campos en el aeropuerto de Vigo y de inmediato se dirigía a la casa de su íntimo amigo en Nanín, que una vez más ejerce de anfitrión del exjefe del Estado durante los días que pasará en la ría de Pontevedra, previsiblemente hasta el domingo.

Aprovechando para descansar antes de comenzar sus entrenamientos con el ‘Bribón’, el abuelo de la princesa Leonor no ha abandonado este miércoles la residencia de Campos, pero sí ha recibido sus primeras visitas desde que regresó a España.

A primera hora de la mañana era el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, el que llegaba a la casa del presidente del Club Náutico sin hacer declaraciones sobre su reencuentro con Juan Carlos I. Dos horas después salía con una gran sonrisa y revelaba que ha visto al rey emérito «muy bien, muy bien».

Eso sí, como aseguró, no han hablado de sus demandas a Revilla y a Corinna: «No, no. No hemos comentado». Martín siempre ha defendido las visitas del rey emérito a Sanxenxo y destaca la «publicidad» que suponen para la localidad.

En la misma línea se mostró Pedro Campos, que se separó por unos minutos del monarca para dar un paseo y hacer unos recados y, desvelando que el rey «se encuentra bien sí, se encuentra muy bien». «Hoy no navegaremos, estamos preparando el barco», añadió y explicó que es el único tema del que ha hablado con el padre de Felipe VI, al que no le ha preguntado por las acciones legales que ha iniciado para defender su derecho al honor y limpiar su legado. «Te digo que no, no hemos hablado más que del barco hoy y los campeonatos», insistió.