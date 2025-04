Domínguez acusa al BNG de "boicotear" el dragado del Lérez

El presidente local y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha afeado la actitud del Bloque Nacionalista Galego, encabezado por su diputado en el Congreso, Néstor Rego, al que acusa de “boicotear” una obra fundamental para el futuro de la Ría de Pontevedra como es el dragado del Lérez. “El BNG está de campaña, en la ría de Arousa y en Madrid, utilizando el dragado del Lérez como arma política, aunque eso suponga bloquear una actuación tan necesaria y demandada en la ciudad de Pontevedra”, ha advertido Domínguez, en referencia a las convocatorias públicas del diputado nacionalista en contra del punto de vertido en el exterior de la isla de Sálvora.

El líder del PP de Pontevedra ha recordado que fue el Gobierno central, en abril de 2021, el culpable de haber paralizado el depósito de áridos en ese mismo punto, a la espera de un estudio de alternativas que ha entregado a la Xunta de Galicia en 2025. También señala que en las últimas semanas, el CEDEX, dependiente del Ministerio de Transportes y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "ha resuelto que el punto E8 es la alternativa prioritaria. Por lo tanto, se ha demostrado que el Gobierno gallego tenía razón y se han perdido cuatro años por la decisión unilateral del Gobierno central. A día de hoy, la Xunta se encuentra a la espera de que el Ministerio autorice el lugar definitivo de depósito de los áridos para iniciar la tramitación ambiental y la posterior licitación de las obras del dragado del Lérez", sentencia Rafa Domínguez.

Y subraya que "el único obstáculo que queda es la falta de autorización por parte del Gobierno de Sánchez, pero la presión política que está ejerciendo el BNG para frenar el proyecto está siendo perjudicial para Pontevedra”, ha añadido el presidente de los populares en la ciudad, antes de exigirle al alcalde que adopte un posicionamiento. “Lores tiene que decidir si defiende a Pontevedra o si se pliega a los intereses del nacionalista Néstor Rego. Tiene que alzar la voz, llamar a Ana Pontón, o será cómplice del boicot del BNG al dragado del Lérez”, ha afirmado.

Asimismo, PP local anuncia que registrará una moción en el próximo pleno para exigir el respaldo unánime de toda la corporación municipal al dragado del Lérez y la aceptación del informe técnico del CEDEX como base para avanzar. “Nosotros no vamos a poner palos en la rueda ni dudar de la opinión de los expertos, como hace el BNG siempre que le interesa políticamente. El Bloque del non a la AP-9, non a Inditex, non a reabrir Reina Victoria, non a Ence, está siendo el Bloque del non al dragado del Lérez”, ha concluido.