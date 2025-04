Luz verde al Plan de conciliación familiar del PP entre críticas

Con los 10 votos del PP, la iniciativa de los «populares» para crear el I Plan de apoyo a las familias y mejora de la conciliación fue aprobado, no sin crítica. «La conciliación y el tema demográfico es algo estructural en Galicia, España y la UE. Lo que necesitamos es más escuelas infantiles, pero el PP votó no en el Parlamento», dijo la nacionalista Anabel Gulías. «Es la ciudad más joven de Galicia, no está justificada esta propuesta. Y les recuerdo que existe un servicio para familias que podemos potenciar, el de atención diurna del Príncipe Felipe», sostuvo Marcos Rey, del PSOE,.