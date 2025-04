La ciudad entera festeja en granate

Una fiesta con mayúsculas es la que se vivió este domingo en la ciudad con el ansiado ascenso del Pontevedra C.F., una celebración que se inició en Pasarón tras la victoria frente al Laredo y que continuó con una cita convocada por el propio club en la Praza do Teucro para recibir a los jugadores. Los DJ Isi y Skandal amenizaron desde las ocho de la tarde la espera entre la salida del campo y la llegada de los futbolistas, podo después de las diez de la noche.

Cientos de personas se encontraban ya reunidas en la céntrica plaza en la zona monumental, bailando al son de la música y coreando cantos sobre el equipo local, cuando se anunció que los jugadores se acercaban, caminando desde la calle Real.

El equipo llegó caminando desde la Calle Real. / GUSTAVO SANTOS

Muchos aficionados bajaron corriendo las escaleras para recibirlos y muchos otros acompañaban a los deportistas en ese recorrido, de modo que cuando por fin entraron en O Teucro el grupo ya era numeroso.

El público, muy variado, desde grupos de amigos hasta familias enteras, aplaudieron, cantaron y saltaron con los vencedores del encuentro deportivo al ritmo de la música y de conocidos temas como «We are the champions», de The Queen.

La pancarta de Fondo Norte cubrió a los asistentes. / GUSTAVO SANTOS

El momento álgido de la celebración se dio cuando los jóvenes seguidores del club hicieron pasar por encima de las cabezas la enorme pancarta que lució Fondo Norte en el estadio de Pasarón, hasta llegar hasta los jugadores, bajo la cual todos siguieron bailando. No faltaron los fuegos de artificio.

Tal era la emoción del público que la organización se vio obligada a pedir a los asistentes que no se acercasen más a la zona donde se encontraban los futbolistas, por razones de seguridad, ya que estaba próximo el puesto de los DJ y la correspondiente carpa.

Un grupo de seguidores del Pontevedra C.F. / GUSTAVO SANTOS

Tras el encuentro en la Praza do Teucro, la fiesta continuó en la Sala Zennet, con entrada gratis con la camiseta del Pontevedra C.F. o el carné de socio.

Con la resaca Aún presente, la cita es este lunes en la Casa Consistorial de la Praza de España, donde el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el conjunto de la corporación municipal recibirán al equipo. El broche de oro será la salida al balcón.