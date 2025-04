La Plaza de Abastos vuelve a tener vigilante para el cierre

Los dueños de los puestos gastronómicos instalados en la primera planta fueron los más afectados por la falta de vigilancia con la que el Mercado estuvo funcionando unos meses. «Me robaron la caja registradora porque no hay vigilantes y las puertas quedan abiertas. También porque en su momento el Concello nos obligó a sacar la reja con la que cerrábamos los puestos y en su lugar pusieron estos toldos rojos. Así me entraron varias veces. Por eso, cada vez que termino, saco toda la mercancía y me la llevo», contaba indignada la dueña de Hortasan en marzo.

No era la única queja. Otros hosteleros, pescantinas y personal de limpieza, junto con técnicos del Concello que trabajan en la Plaza confirmaron la presencia de alguna persona que se quedaba a dormir en los puestos vacíos de la primera planta de manera intermitente.

FARO pudo comprobar la existencia de unos enseres dispuestos como una habitación lista para descansar, en la que también había algo de comida en latas y tabaco. Se espera que la presencia del vigilante sea motivo para disuadir de seguir usando las instalaciones municipales como punto de descanso clandestino.

Asimismo, el personal de vigilancia ha retomado su ronda antes de cerrar las instalaciones municipales cada noche, correspondientes con el acceso principal. «El Concello siempre trata de trabajar de forma positiva para mejorar las cosas. Y cuando se detecta un problema siempre se trabaja para solucionar la situación lo antes posible», zanjan desde la Concellería de Mercados que dirige Anabel Gulías.