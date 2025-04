La lluvia mengua hasta el 70% la ocupación turística en días clave de la Semana Santa

La ciudad comenzó la Semana Santa a rebufo de su tirón turístico, un auge principalmente «fruto del resurgimiento del Camino de Santiago a su paso por Pontevedra», según indican desde algunos hoteles locales. La semana empezó con previsiones de ocupación hotelera altísimas en prácticamente todos los establecimientos. A finales de marzo, los comercios hoteleros consultados por FARO ya adelantaron reservas con una media superior al 80% de ocupación. Algo que se ha confirmado en los primeros días de la semana. Sin embargo, este segundo periodo de vacaciones, que entonces se vislumbraba como mejor que el inicio de semana en datos y tipo de pernoctación, será más flojo.

“El segundo tramo de la Semana Santa se ha visto afectado por la previsión de mal tiempo, que no ha animado demasiado las reservas a última hora. En nuestro caso, desde el sábado hasta hoy tuvimos una ocupación estupenda, en gran parte gracias a los peregrinos que mantienen su ritmo constante. No obstante, este segundo periodo está siendo más flojo y el clima adverso no ayuda a que se reactive la demanda. Aunque no puedo dar cifras concretas, sí se percibe claramente esa diferencia respecto a la primera mitad de semana”, aclara la presidenta de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra y gerente del Hotel Madrid, Paula Lourido.

«Nuestra ocupación empezó con un 90% a principios de semana, pero de cara al fin de semana ha bajado hasta un 70% aproximadamente. Hemos tenido anulaciones de último momento por la lluvia y al no tener peregrinos el fin de semana… La gente se echa para atrás por el tiempo», explican desde el Hotel Room. Y al preguntarles qué haría falta para un repunte de turistas, su respuesta es tajante y llena de ironía. «¡Sol!».

«Empezamos la semana de una forma magnífica. Es comprensible también porque nuestro hotel es muy pequeño, solo tenemos 10 habitaciones, pero estamos contentos porque lo tuvimos lleno lunes, martes y miércoles. De cara a esta segunda fase de la Semana Santa, la ocupación va a variar un poco. El sábado se nos ha quedado colgado», cuentan desde el Hotel Boa Vila. Indican también que sus clientes habían reservado con tiempo porque la inmensa mayoría son extranjeros, «alemanes., canadienses, portugueses y hasta un japonés y australianos», afirman.

«La semana empezó bastante bien, pero ante el mal tiempo del fin de semana la gente siempre intenta cancelar por la lluvia», cuentan desde el Hotel Alda. «El lunes, martes y miércoles tuvimos el hotel completo. La lluvia ha traído movimiento en las reservas, siempre que hace mal tiempo se nota un poco. Pero en nuestro caso no es tanto por cancelación, sino que fueron más bajas las reservas ante las malas previsiones meteorológicas», apuntan desde el Hotel Virgen del Camino. Algo similar señalan desde el Galicia Palace. El personal del Hotel Rúas, por su parte, estima que sus buenos datos responden a «la ampliación del periodo en el que se hace el Camino de Santiago, ya que la mayoría de nuestros clientes en esta época son peregrinos. Antes se hacía a lo largo de mes y medio, pero ahora, la gente hace el Camino entre abril y noviembre. Y se nota. Tuvimos un 90% de ocupación desde el lunes, ahora hay más cancelaciones, pero con el tiempo que dan, ni tal mal. Bastante bien para lo que esperábamos».

Los españoles quieren sol

Desde los establecimientos hoteleros señalan también que el perfil del visitante cambia. Aunque prevalecen los peregrinos extranjeros, cuya media de pernocta es 1 o 2 noches en la ciudad. El jueves empieza el periodo vacacional para la inmensa mayoría de españoles. Lo que marca los desplazamientos por la Península. «Los españoles nos movemos por el tiempo, por eso, la lluvia desalienta a la gente. El turista nacional que nos visita suele permanecer en la ciudad una media de 2 o 3 noches, que es mejor porque significa que come y cena aquí», dicen los hoteleros.

Visitas culturales guiadas por la ciudad

El portal visit-pontevedra.com, dependiente del Concello y dedicado a la gestión de ls turistas que llegan a la ciudad, oferta desde su web visitas culturales guiadas por la Boa Vila. De momento, ya es posible reservar para conocer el casco histórico de la ciudad. «Durante la visita se darán a conocer todo tipo de elementos culturales, históricos, monumentales, gastronómicos y festivos relacionados con Pontevedra», apuntan desde la página web. El itinerario que pasa por las principales plazas y edificios significativos de la ciudad, incluye momentos históricos, anécdotas y leyendas vinculadas a cada uno de los puntos clave. Además, la visita se extiende también por el interior de algunos de los monumentos más importantes de Pontevedra como: las Ruinas de Santo Domingo, el Santuario de la Virgen Peregrina, la iglesia de San Bartolomé y la Basílica de Santa María.

Esta visita por el centro de la ciudad estará disponible hasta el día 21 de abril. Los horarios son los siguientes: Los días 17,18 y 19 a las 11.30 horas y 17.00 horas y los días 20 y 21 a las 11.30 horas. . Todos los grupos saldrán desde el Punto de Información Turística de la Plaza de España y el guía llevará como distintivo un paraguas verde. Los precios varían desde la entrada general de 7 euros, pasando por la tarifa reducida de 5 euros para jubilados y estudiantes pontevedreses, familias numerosas, personas con discapacidad y personas alojadas en Pontevedra. Menores de 12 años, gratis.

