Pontevedra acumula 23 Bienes de Interés Cultural en 130 años

El Pazo de Lourizán y su finca se ha convertido en el Bien de Interés Cultural (BIC) número 23 del municipio de Pontevedra, un excelso listado de monumentos que obtienen así la máxima protección patrimonial y que comenzó hace justo 130 años, con las Ruinas de Santo Domingo, que cuenta con este rango desde agosto de 1895. Así consta en la relación de Bienes de este tipo elaborada por la Xunta para toda Galicia.

Pazo de Lourizán. | Gustavo Santos

La que fue propiedad del ministro Eugenio Montero Ríos en Lourizán y que es de titularidad pública desde 1943, engrosa así una nómina de auténticos referentes en la ciudad, como son sus templos más destacados y el centro histórico.

Santa María, ahora en obras, entró en 1931. | G S.

Según la relación que maneja la Consellería de Cultura, tras las Ruinas fue el turno, un año después, en agosto de 1896 del Convento de San Francisco, pero hubo que esperar casi más de tres décadas para que llegara la tercera declaración. Fue la Basílica de Santa María la Mayor, en junio de 1931.

La Peregrina, la última hasta ahora. | R. V.

El entorno del Lérez también forma parte de este listado de Bienes de Interés Cultural, con la «Ribera del río desde As Xunqueiras hasta As Aceñas» y el Monasterio de San Salvador de Lérez. Ambos enclaves fueron reconocidos en julio de 1946. El Monasterio de Poio también figura en el listado.

Cinco años después, en marzo de 1951, se reconoció en su totalidad el centro histórico de Pontevedra, uno de los BIC gallegos más extensos dado que abarca todo el barrio «intramuros», desde la plaza de España hasta la avenida de Buenos Aires y desde Arzobispo Malvar hasta Cobián Roffignac. También el conjunto histórico de Combarro, en Poio, cuenta con esta catalogación.

El Museo de Pontevedra, en especial los edificios centrales de la plaza de A Leña, se incorporaron en marzo de 1962 y en marzo de 1975 se llevó a cabo la entrada más amplia en la lista, con la incorporación de una docena de petroglifos: Casaldourado, Pedra do Casal, Os Praceres, Carballeira, Chan das Cruces, Cachado do Vello, Penedo do Mato Fondo, Mato das Cruces, Outeiro da Mina, Penedo de Vilar de Matos, Penedo de Argoenxa y Outeiro dos Apañados. En este apartado destacan en la provincia el municipio de Campo Lameiro, con un Parque de Arte Rupestre, así como los de Cerdedo-Cotobade y Marín, entre otros.

Ya con la llegada de la Democracia, la inclusión de nuevos BIC se redujo de forma notable, con solo tres altas, hasta la llegada del Pazo de Lourizán. En junio de 1985 se incluyeron el Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Pública Antonio Odriozola, en especial por los fondos que atesoran.

Tuvieron que pasar 26 años, hasta 2011 para que fuera declarado BIC el Santuario de la Peregrina, una decisión que implica, como en otros muchos casos, la delimitación de un perímetro de protección que ha afectado en los últimos tiempos a proyectos comerciales en la zona.

Quizás se echan en falta en este listado algunos inmuebles más, como podría ser el caso del convento de Santa Clara o la iglesia de San Bartolomé, pero la entrada del Pazo de Lourizán Apenas dos años después de llegar a manos de la Xunta, a mediados de 2023, el Pazo de Lourizán si es un acto de justicia con un complejo que ha pasado de ser un recinto prácticamente en ruinas y sin mantenimiento a ser objeto de un próximo proyecto de rehabilitación integral de más de 17 millones de euros y a ser declarado Bien de Interés Cultural, con protección integral, el número 785 de los existentes en Galicia. El expediente para su declaración se prolongó durante dos años.

Lourizán pasó a manos públicas en 1943

El expediente por el que se declara BIC el Pazo de Lourizán sitúa la construcción del palacete actual entre la primera década del siglo XX, «con proyecto de Jenaro de la Fuente y como contratista Juan Bouzón Figueroa. Poco después, en 1914, muere Montero Ríos en Madrid, y sus restos son trasladados a Lourizán para ser enterrado en la cripta, en la misma que se enterró a Avelina Villegas Rubinos cuando fallece el 31 de enero de 1923».Fue hace ocho décadas cuando pasó a manos públicas ya que «el 21 de junio de 1943 se celebra una sesión extraordinaria de la Diputación Provincial de Pontevedra para la adquisición de un predio en el cual instalar el Centro Regional de Enseñanzas, Investigaciones y Experiencias Forestales y, el 8 de octubre de ese mismo año, realiza la compra del predio de Lourizán. Posteriormente, en 1944, la Diputación hace un inventario del mobiliario existente en la propiedad y en 1945 los restos mortales de Eugenio Montero Ríos y Avelina Villegas son trasladados a la iglesia de San Andrés de Lourizán. No fue hasta 1949 cuando se creó el «Arboreto» de Lourizán.En 1991 a Diputación Provincial de Pontevedra cede a la Xunta de Galicia los derechos de gestión por un plazo de treinta años y en el que continúa la actividad del Centro de Investigación Forestal (CIF), que mantiene la tradición ligada al conocimiento y capacitación en la materia». En 2023, el complejo pasa definitivamente a manos de la Xunta.

Suscríbete para seguir leyendo