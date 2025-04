La bronca en la Diputación de Pontevedra impide pedir explicaciones por el Mundial 2030

El pleno de la Diputación de Pontevedra no fue capaz de lograr un acuerdo unánime este miércoles para reclamar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) explicaciones por la exclusión de la candidatura de la ciudad de Vigo para la propuesta del campeonato Mundial de fútbol 2030.

En la reunión plenaria extraordinario celebrada a propuesta de los socialistas, la Diputación abordó de manera exclusiva el asunto del proceso de selección de las sedes para esta cita futbolística.

Sin embargo, en la votación el enfrentamiento político entre PP y PSOE impidió un acuerdo unánime. Por su parte, el BNG se abstuvo. Como resultado, no se exigirá al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que apoye la petición del Concello de Vigo para que la RFEF publique los criterios y puntuaciones de todas las candidaturas y otros acuerdos complementarios. La moción solo contó con el voto favorable del PSOE, ya que el PP votó en contra después de que los socialistas rechazaran una enmienda de sustitución.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, criticó que los socialistas presentasen una moción «orientada exclusivamente» a criticas a las administraciones gobernadas por el PP y no busque un acuerdo «más que necesario» para defender los intereses de Vigo.

PSOE: «Es una cacicada, no tienen pudor»

«Es una cacicada. No tienen el más mínimo pudor. Les da igual volver a ponerse de espaldas a la principal ciudad de la provincia, y todo para seguir protegiendo al militante Rafael Louzán, a pesar de que ya no hay nadie con dos dedos de frente en este país que no exija explicaciones al presidente de la Federación Española de Fútbol y la inmediata restitución de Vigo como sede». De este modo se pronunció el portavoz de deportes del Grupo Socialista en la Diputación de Pontevedra, Gorka Gómez, en el pleno extraordinario.

El PSOE recordó que, «de forma obligada, el Gobierno Provincial del PP tuvo que convocar el pleno extraordinario tras negarse en la última sesión ordinaria a debatir la moción del PSOE».

Gómez calificó de «lamentable y vergonzoso» el voto en contra del Grupo del PP a la moción socialista, aunque tampoco le resultó sorprendente: «Al gobierno de Luis López le vale todo con tal de apoyar a su militante, un señor que fue presidente de esta Diputación, en la que protagonizó sonadas irregularidades».«Vigo presentó una candidatura extraordinaria», afirmó el diputado socialista.

El BNG afea el «pim, pam, pum» partidista

El BNG, por su parte, pidió en el pleno que se depuren responsabilidades «de manera seria» tras la exclusión del estadio de Balaídos como sede del Mundial de fútbol de 2030.La diputada Manuela Rodríguez afeó que el «pim, pam, pum» partidista entre el PP y el PSOE haya impedido un acuerdo unánime para exigir que la Federación Española de Fútbol explique las «irregularidades en la baremación».

El grupo provincial del Bloque destaca que es necesario que la RFEF haga públicas «con la máxima transparencia las puntuaciones y los criterios técnicos y objetivos utilizados para decidir cuáles serían las sedes del mundial dentro del Estado español, dejando fuera a la ciudad de Vigo». Subraya que es necesario que se depuren responsabilidades «de manera seria y con el alcance que sea necesario».

Para el BNG no se pueden «despachar» los problemas detectados con la dimisión de la directora de la candidatura, sino que es necesario llegar al fondo de la cuestión, «porque la impresión que hay, y que se confirma cuantos más datos se publican, es que el chanchullo es bastante grande y que quien cayó fue una cabeza de turco».

La diputada aprovechó su intervención para afear al PP y al PSOE que desde que saltó la polémica se dedicaran más a mantener una guerra partidista que a intentar solucionar y aclarar las irregularidades. Por todo ello, los nacionalistas se abstuvieron en la votación ayer.