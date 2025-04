El Concello de Pontevedra negocia para poder mejorar el entorno de la capilla de San Amaro

El Concello de Pontevedra consulta con la Iglesia para poder mejorar el entorno de la capilla de San Amaro y así humanizar este espacio actualmente degradado que funciona de hecho como aparcamiento y en donde recientemente se produjo el desplome de un cruceiro durante un temporal. La obra ya estaba en ese momento vallada porque había sufrido daños de vehículos producidos durante las maniobras de estacionamiento, y su retirada acrecentó aún más la imagen de deterioro de esta zona.

La comisión de Mobilidade, Obras e Servizos trató en la mañana de este martes una moción presentada por la oposición para la humanización y dotar de servicios a la plaza frente a la capilla. El concejal de Mobilidade e Infraestruturas, César Mosquera, trasladó al resto de los grupos políticos que «se está negociando con la propiedad, que es la Iglesia» ya que sin su autorización «no podemos hacer nada».

En concreto, se le solicita al Arzobispado «una figura que nos permita actuar», en alusión a una futura una donación o a un convenio de cesión que posibilite en adelante llevar a cabo las obras. Se trata de una «obligación legal» e ineludible, subrayó César Mosquera, para poder intervenir en el espacio propiedad de la Iglesia.

Un tema largamente debatido

El edil de Mobilidade e Infraestruturas recordó que la mejora es un tema largamente debatido. «Antes había una división clarísima entre los vecinos que abogaban por restringir el tráfico en la plaza, que se evite aparcar y se la dote de servicios», frente a los que querían que continuase funcionando como parking.

Esta divergencia era, subrayó, frontal, pero en la actualidad «parece que desapareció esa división» y a partir de este momento el gobierno local no tiene «ningún problema», aclaró Mosquera, en acometer la humanización. De hecho «se le puso alguna protección y la quitaron varias veces» porque las diferencias de opinión entre los vecinos eran radicales. En caso de que se llegase a un acuerdo, se retirarían los estacionamientos «porque ahora parece que hay un acuerdo» y los afectados «ya hablaron con varios concejales».

Una vez superadas las diferencias, el Concello se enfrenta «a una pequeña limitación: que como no sea municipal o haya un convenio de cesión de uso etc no podemos actuar, lo tenemos radicalmente prohibido».

Recordó a renglón seguido que existen numerosas figuras jurídicas que posibilitarían la humanización. «Si lo logramos, fantástico, mantener aquel espacio en malas condiciones no beneficia a nadie».

Los nacionalistas se abstuvieron en la votación en la Comisión de Mobilidade, si bien César Mosquera avanzó que posiblemente en el pleno reconsiderarán esta postura sobre una actuación «condicionada» que no se puede iniciar hasta contar con la autorización expresa del Arzobispado.