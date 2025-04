El bizcocho «se come» a las torrijas

La tradición por Semana Santa marca la aparición de las torrijas en el calendario en toda España. Un postre dulce muy típico de Castilla y extendido por toda la geografía, que lleva mucho tiempo presente en las casas gallegas. Un manjar sencillo a base de pan macerado en leche con canela y azúcar, pasado por huevo y frito. Luego cada casa, como le pasa a la tortilla, tiene su receta y preferencias: de leche, de miel, de vino... Pero en la calle, la historia es bien distinta. Las fiestas locales nos enseñan que la tradición va unida a los dulces de la época, pero si Navidad (especialmente Reyes) tiene su rosca o el Entroido sus orejas y flores, la Semana Santa pontevedresa diluye el postre por antonomasia de estas fechas en favor de dos clásicos bien conocidos: la rosca y el bizcocho.

«Tenemos torrijas de leche y licor. Pero lo que más pide la gente es la rosca. La ponemos a la venta cada fin de semana y es la que triunfa. Las torrijas las hacemos porque es Semana Santa, pero no se llevan demasiadas. A lo sumo en todos estos días suelen ser unos dos kilos de torrijas lo que piden», cuentan desde la pastelería Landín de Fray Juan de Navarrete.

En los establecimientos de Acuña es difícil encontrar torrijas. Las tienen, pero no todos los días. «Tuvimos un par de bandejas durante la semana, pero ya no nos han vuelto a traer nada desde el obrador», comentan las empleadas del establecimiento de la calle Michelena. En Cobián Areal tampoco había. Afirman también que la gente sigue buscando el bizcocho. «Cada vez tiene más público el bizcocho de chocolate», dicen ellas.

Menchu y las torrijas de Capri. | Rafa Vázquez

En Solla, donde el Domingo de Ramos no cabía ni un alfiler, las empleadas no daban abasto. La gente se llevaba pastas, rosca, chocolate, tartas... «No tenemos torrijas, no las hacemos, pero tampoco nos las piden. A la gente le gusta mucho el bizcocho que preparamos para esta época. Es el bizcocho de Semana Santa que puede ir también cubierto de chocolate. Eso es lo que la gente se lleva y regala, bizcocho y huevos de Pascua», apuntan desde la respetada confitería artesanal de Michelena.

En Capri, otra de las pastelerías con más éxito los fines de semana, la cola del Domingo de Ramos ocupaba la acera. Con los mostradores cada vez más vacíos y una cola que se renovaba por dos con cada persona que salía, la gente pedía de todo y apenas torrijas. Siguen teniendo mucho éxito la tarta almendrada, las pastas y todos los dulces de chocolate propios de Pascua. Varias gallinas de mimbre guardan enormes huevos, perfectamente decorados. Capri, que ha creado su propia receta de torrijas a base de masa de berlinesa de un tamaño extraordinario, son secas con una pizca de azúcar. Pero, «lo que más busca la gente es la tradicional rosca de hojaldre con yema rellena de almendra escarchada. Son de toda la vida, las torrijas solo las hacemos desde hace 3 o 4 años. Junto con el bizcocho de merengue y, ahora, de chocolate, son los postres que más quieren los pontevedreses en Semana Santa», explica su dueña, Menchu.

Los huevos de Pascua ya llenan los escaparates. | Rafa Vázquez

Las pastelerías aún se están adaptando a esta nueva tendencia

Que el dulce gusta aquí es un hecho. No hay una fiesta, pagana o religiosa, que no lleve asociado su postre. Sin embargo, las torrijas, al igual que en su día ocurrió con las palmas del Domingo de Ramos, son una invención foránea que está calando con lentitud. En parte, puede ser debido a la juventud de la Semana Santa local. En parte, a que Galicia, fiel custodia de sus propias tradiciones, es poco dada a asumir la externas. Sea como fuere, algunas pastelerías locales hace pocos años que ofrecen torrijas y otras empiezan.Mientras, de las mejores torrijas de la ciudad: las que prepara Suso en el Rianxo y sirve recién hechas, calientes.

Huevos de Pascua, el dulce que los niños esperan de sus padrinos

En contraposición, hay tradición local que, aunque también viene de fuera, cogió tanta fuerza en la ciudad que es un símbolo de la Semana Santa. Se trata del agasajo con el que los padrinos conquistan los corazones de los pequeños de la casa: el huevo o conejito de chocolate de Pascua. El dulce, que ya copa los escaparates de todas las pastelerías y bombonerías llenando la calle de color, se regalará a los niños el Domingo de Pascua. Muchos ya se llevan sus huevos de Pascua. Es posible encontrarlos de todos los tamaños y a todo lujo de detalle, acompañados por muñecos y flores o en cestas y hueveras. También otros animalitos.

