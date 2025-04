La residencia geriátrica de A Eiriña se abrirá antes del verano con un coste de 72,8 euros por plaza al día

La Consellería de Política Social recibió a finales de octubre las llaves de la residencia de la tercera edad de A Eiriña, financiada y ejecutada por la Fundación Amancio Ortega tras una inversión de 25 millones de euros. Casi seis meses después, este geriátrico todavía no ha entrado en servicio, a la espera de que la Xunta adjudique la gestión privada del centro, aunque su titularidad será pública, el segundo de este tipo del que dispondrá la ciudad tras la residencia de Campolongo, abierta hace tres décadas y ahora en pleno proceso de reforma. Se estima que este segundo equipamiento abra antes del verano.

El proceso de adjudicación está ya en marcha y son doce las ofertas que maneja la consellería. Se trata de las presentadas por Intercentros Ballesol SA, Fundación Valdegodos, Grupo 5 Acción y Gestión Social SAU, Clece SA, Fundación de Estudios y Análises, Gallega de Servicios Geriátricos SLU, Gero Vitalia Ourense SLU, UTE CK Senior Gestión-Eurest Colectividades, Servicios Socio Sanitarios de Galicia SL, Albertia Servicios Sociosanitarios SA, Ilunion Sociosanitario SA y Granedad SL. El concurso se licita por 3,2 millones de euros al año y sus condiciones han suscitado gran cantidad de dudas entre las empresas, que ha solicitado aclaraciones sobre personal, pago de cuotas por parte de los usuarios, precios, tributaciones, equipamientos, mantenimiento de las zonas verdes y otros aspectos del contrato.

La intención de Política Social es comenzar en paralelo a la adjudicación de la gestión, el proceso de selección de usuarios, que aún no ha comenzado. El coste estimado de cada una de las plazas se ha cifrado en 72,8 euros por día, es decir, 26.572 euros al año por cada usuario. Esto no significa que sea esa la cuota que deba abonar cada residente, ya que se establecen bonificaciones y escalas en función de sus ingresos. Lo que sí detalla el concurso es que el 25% de los gallegos tiene más de 65 años, mientras que en el caso del municipio están por encima de esa edad 18.971 pontevedreses el 22,8% de la población total.

El contrato se establece por dos años, prorrogables, con una estimación de comenzar el 1 de mayo próximo, hasta el 20 de abril de 2027, si bien todo apunta a que la apertura real podría retrasarse varias semanas más, quizás hasta junio o incluso julio.

Son 120 plazas para mayores distribuidas en 42 habitaciones dobles y 36 individuales y es la tercera residencia que la fundación entrega al gobierno autonómico, después de las de Santiago y Lugo, ya en funcionamiento. Su diseño es el mismo que el del resto de las que se han construido o se van a construir por parte de la fundación en Galicia (una en cada gran ciudad gallega), con zonas comunes muy iluminadas y con vistas a zonas verdes, y además de los tradicionales espacios para enfermería, médico o comedor, cuenta con peluquería, gimnasio, podología y amplias terrazas para poder pasear y tomar el sol, algunas con acceso al exterior. También tiene unidades psicogeriátricas para la atención de personas con alzhéimer y otras demencias. Al respecto, el concurso en marcha obliga a disponer al menos de médico, psicólogo, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y gerocultor.

La planta baja está destinada en su totalidad a zonas comunes, mientras que la primera, segunda y tercera albergan los dormitorios, así como otras dependencias como una enfermería con seis camas por piso.

El Asilo cumple trece años cerrado a la espera de nuevo destino

En menos de un mes, el 11 de mayo, se cumplirán trece años del anuncio del cierre del Asilo de la calle Loureiro Crespo, que gestionaban las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Desde entonces, ese importante complejo permanece vacío (al margen de una sala anexa que se usa como velatorio) pero no descuidado. Desde fuera se observa que es sometido a un mantenimiento periódico, incluso sus zonas ajardinadas.Pero el edificio, donde residían 160 personas en el momento de su cierre, sigue sin ser reaprovechado. La orden religiosa preguntó al menos en dos ocasiones por posibles usos alternativos, que no pueden ser de carácter inmobiliario residencial ya que el solar está calificado urbanísticamente para equipamiento comunitario socioasistencial. No está protegido y podría ser derribado, pero para usos similares. En estos años tanto el PP como el PSOE han planteado su conversión en un hospital de crónicos o una residencia universitaria pública, pero sin avances al respecto.Hace un año, en marzo de 2024, un familiar del rey emérito, José Luis García de Sáez Borbón-Dos Sicilias, mostraba su interés por convertir el antiguo Asilo en una residencia de estudiantes, al solicitar al Concello información sobre la «viabilidad» de esa opción, que sí sería posible.Fue la solicitud de información urbanística más concreta que ha recibido hasta ahora el Concello relacionada con el inmueble ya que las anteriores fueron más genéricas, sin especificar con detalle los posibles usos previstos.