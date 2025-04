La lluvia lastra las reservas hoteleras y las previsiones del 70% de ocupación

Como suele ser habitual cada Semana Santa, las Rías Baixas miran al cielo a la espera de que la lluvia no aparezca. Y no solo para garantizar la salida de las procesiones, sino también para no condicionar el arranque de la temporada turística. Pero las previsiones meteorológicas no son, a día de hoy, las mejores, y se anuncian precipitaciones toda la semana. Aún así, todos quieren ver el vaso medio lleno y confían en que la situación mejore. Además, se cuenta con el añadido de los torneos deportivos de esta época en la comarca, como la Fase Final del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales que se celebra mañana martes en los campos de fútbol Manolo Barreiro, Monte Porreiro y Cerponzóns, que traerá a Pontevedra a 600 futbolistas más sus familias. También se celebra la fase previa del Arousa Fútbol 7, la Vilagarcía Basket Cup o el Ramiro Carregal Soccer Cup,

Las reservas en los hoteles suelen llegar a última hora, poco antes de las jornadas festivas desde el Jueves Santo, pero ya se da por hecho que no se llegará al 90% de ocupación que se calculaba hace pocas semanas. Las estimaciones apuntan a rondar el 65 o 70%

«Claro que el tiempo siempre afecta y, si llueve intensamente, pueden producirse cancelaciones de última hora, pero aún así confiamos plenamente en disfrutar de una gran Semana Santa», remarcan algunos hosteleros, que añaden que «si hemos tenido demanda y hemos trabajado en otoño e invierno, incluso en época de temporales, es lógico pensar que esta semana va a resultar mucho más intensa».

«La tendencia es buena y las reservas para este semana estaban siendo muy importantes, pero se frenaron cuando en los mapas del tiempo decidieron colocar nubes casi permanentes sobre Galicia», reflexionan en el sector.