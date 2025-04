La alerta del nematodo del pino se declara en Pontevedra y obliga a talar árboles enfermos

Al menos siete concellos de la comarca de Pontevera han recibido una circular de la Consellería do Medio Rural en la que se les comunica que este territorio pasa a formar parte de una «zona tampón» para contener el avance del nematodo del pino. Se trata de un parásito o gusano microscópico que provoca el progresivo marchitamiento y secado del pino hasta su muerte en pocos meses. La inclusión en esta zona tampón obliga a los propietarios de parcelas con pinos a identificar los ejemplares que puedan estar afectados por esta enfermedad y proceder a su tala, que debe realizarse siguiendo unos estrictos criterios para evitar su expansión e intentar erradicarla.

El origen del foco de esta plaga se sitúa en Portugal y según los datos de Medio Rural llegó a Galicia en 2010, cuando se detectaron los primeros casos en el municipio de As Neves y se delimitó una zona de contención para intentar frenarlo. No obstante, esas medidas no han dado resultado y desde 2018 se constata que «a súa presenza foi continuada e progresiva e que o número de positivos foi crecendo», explican desde el departamento autonómico.

En el mes de febrero Medio Rural dicta una nueva resolución que ahora traslada oficialmente a los concellos, entre ellos los de Pontevedra, Poio, Marín,Vilaboa, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas y A Lama. El mapa de la consellería incluye también un pequeño tramo de Dorrón, en Sanxenxo límítrofe con Poio . Por un lado, esa disposición delimita una zona plagada o infestada, en la que se incluyen los ayuntamientos de A Cañiza, A Guarda, Arbo, As Neves, Baiona, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Ponteareas, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui y Vigo.

En segundo lugar, fija un área tampón, que abarca una franja de hasta 20 kilómetros a partir de la zona plagada. La resolución de Medio Rural incluye, total o parcialmente, hasta 47 ayuntamientos de Pontevedra y Ourense. Es en este punto donde se ven afectados los municipios de la comarca, que según el mapa difundido por la Consellería de Medio Rural están íntegramente incluidos en esta zona tampón. Se trata de un área de vigilancia que rodea a una zona infestada por este parásito y el objetivo es impedir que el nematodo [Bursaphelenchus xylophilus] siga propagándose.

La inclusión en esta zona tampón obliga a los propietarios de parcelas con pinos, ya sean particulares, empresas o comunidades, a adoptar una serie de medidas para contener la expansión de esta enfermedad parasitaria. La comunicación remitida a los concellos estipula las siguientes obligaciones:

Identificar y talar todos los pinos en los que se detecte la presencia del nematodo, sintomáticos, muertos, decaídos y también aquellos afectados por incendios forestales o tormentas.

-Se deberán retirar o eliminar en el mismo lugar mediante el triturado, con una dimensión inferior a los 3 centímetros, o bien a través de incineración, siempre con el preceptivo permiso de quema.

-La madera que se destine a un aserradero debe tener como destino una industria autorizada para tratamiento térmico en zona infestada. En todo caso, los traslados deben ser comunicados por los encargados de la tala al Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra.

-Los subproductos [puntales, serrín, astillas, cortezas] pueden ser enviados a una empresa autorizada para su procesado y deberán ser autorizados por el Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra si la empresa autorizada está fuera de la zona demarcada.

-Queda completamente prohibido el traslado de material sensible sin tratar desde la zona infestada/plagada a la zona tampón o desde la zona tampón al exterior, salvo los subrproductos con destino a una empresa autorizada para su destrucción.

Desde los concellos procederán a remitir esta comunicación a sus respectivas comunidades de montes, que son los principales propietarios forestales. En 2020, los positivos comenzaron a dispararse en toda Galicia. En los dos años siguientes se registraron un centenar de positivos en la zona demarcada, que en el 2023 superaron ya los 200. Más de un 10% de las muestras tomadas en el monte están dando positivo, un porcentaje similar al que se maneja en Portugal, país en el que la plaga se extendió ya prácticamente por todo el territorio, desde su llegada a Setúbal a finales de los años 90. Ahora, la plaga ya está a las puertas de Pontevedra.

