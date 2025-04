Pontevedra repone un centenar de árboles en una veintena de calles de la ciudad

El Concello de Pontevedra ha iniciado en estas semanas el proceso de retirada y reposición de nuevos árboles en la vía pública. En total está previsto la plantación de 101 nuevos ejemplares para sustituir aquellos enfermos, retirados o dañados por los temporales o reponer alcorques que están vacíos en 18 calles.

Son trece especies distintas que "pretenden mejorar la imagen y la vistosidad de las calles, además de ofrecer sombra en verano y dejar pasar la luz en invierno", sehgún subraya el concejal de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda

Los trabajos se plantean en tres fases consecutivas: retirada de ejemplares enfermos o que no son apropiados para los espacios urbanos, eliminación del tocón y la posterior plantación de otro nuevo ejemplar en mismo espacio, adaptado al nuevo árbol.

Según los técnicos municipales, el momento más apropiado para realizar estos trabajos es la primavera por lo que desde hace unas semanas la concejalía comenzó con la retirada de árboles enfermos como en el caso de los fresnos de la calle Augusto García Sánchez que estaban en un estado sanitario muy deficiente o con una inclinación que los hacía peligrosos.

El Concello decidió sustituirlos por motivos de seguridad ya que se trata de un espacio muy transitado por peatones y vehículos. Ya están retirados y se trabaja en la eliminación de los tocones, por lo que en las próximas semanas se plantarán nuevos fresnos.

También se abordó el cambio de arbolado inadecuado para las vías urbanas como en el caso de Rodríguez Seoane y Losada Diéguez. En estas calles había ficus que son árboles de gran envergadura y que no pierden la hoja, "generando molestias y quejas continuas del vecindario debido al tamaño que alcanzan. Estos árboles no son apropiados para calles pequeñas pues tienen un gran crecimiento y obligan a ser podados constantemente con los riesgos que supone. Además, al no perder la hoja, tapan la entrada de la luz y se pierde mucha luminosidad en las aceras y en las casas durante el invierno", explica el Concello.

Estos ficus son sustituidos paulatinamente por árboles mas apropiadas. En este caso serán Magnolias Kobus, que tienen un tamaño menor, son de hoja caduca, tienen raíces poco invasivas y dan flor en primavera.

También se plantarán árboles en los alcorques que están vacíos bien por vandalismo, como el caso de los Ligustrum de la Ciudad de Piedra que fueron cortados por el pie, o bien porque son víctimas de los golpes de los coches como los Prunus serrulata de la calle Loureiro Crespo o los Acer platanoides de José Malvar.

También se repondrán los árboles derribados o dañados durante los temporales del invierno. Están en este grupo el tilo de la avenida de Marín, el metrosidero de As Corvaceiras, los cornus de Placeres, entre otros.

Las zonas incluidas en esta campaña con Espincelo, Gorgullón, Ciudad de Piedra, Otero Pedrayo, Virxinia Pereira, Loureiro Crespo, plaza Pintor Arturo Souto, plaza Hospital Provincial, Praza da Regas, Rodriguez Seoane, Losada Diéguez, As Corvaceiras, avenida de Marín, Rosalía de Castro, Praceres, Augusto García Sánchez, Losada Diéguez, Salgueiriños y José Malvar.