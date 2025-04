Tres de cada diez hogares del municipio están vacíos o con un uso esporádico

Pese al aumento de la población, tanto en el casco urbano como en el rural durante el pasado, Pontevedra tiene 21 aldeas o núcleos deshabitados, según los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que ha disparado el número de inmuebles que están vacíos o su uso es esporádico. Un estudio del mismo INE detalla que en estos dos apartados figuran 12.775 hogares en el municipio, tres de cada diez: 6037 viviendas vacías, un 14% del total del parque inmobiliario, y otros 6.738 (casi el 16%) apenas se habitan a lo largo del año. En estas dos situaciones aparece una de cada tres viviendas de las 42.646 contabilizadas por Estadística con datos como los del consumo eléctrico. De este modo, seis mil hogares no registran ningún tipo de consumo eléctrico, mientras que la mayoría de las residencias sí certifican un consumo de entre 1.001 y 3.000 kw/h (un total de 17.782, casi un 42%) e incluso 1.260 viviendas tienen un consumo superior a 10.000 kw/h (casi un 3%).

En las cifras por municipios, destacan los datos de Portas, A Lama, Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro. En el primer caso, habría 508 viviendas vacías, que representarían casi un 36%, mientras que en los siguientes, por orden, los pisos vacíos serían 674 (un 36%), 1.449 (un 36%) y 348 (un 34,5%). Por debajo del 30% está Sanxenxo, con 5.104 viviendas vacías (el segundo municipio con la cifra más alta, tras Pontevedra), y Caldas, con 1.432 pisos vacíos, un 28%.

Moraña, con 523 viviendas vacías, tiene un 28% de su parque sin uso habitual. En Marín son 2.956 las viviendas vacías, un 23,5 por ciento de su parque, y en Poio son 1.896, un 20%. Mejores cifras registran en Barro, con 371 pisos sin uso (un 22%), y en Ponte Caldelas, con 678 (un 21,5%), teniendo el mejor dato Vilaboa, con 358 viviendas vacías que representan un 14,3 por ciento. Sorprende el dato de Cuntis que, según se desprende de ese análisis a través del consumo eléctrico, tendría más de 2.000 viviendas vacías (2.070), casi un 77% del total del parque, algo que no encaja con la media de resultados del resto de la comarca.

En cuanto a hogares con bajo consumo, se distinguen las cifras de Sanxenxo, con 1.354 (casi un 8%), y de Pontevedra, con 1.076 (un 2,5%). En el municipio de O Salnés, además, destaca el número de viviendas consideradas de uso esporádico: un total de 5.828, que representan casi un tercio del total del parque inmobiliario. En Pontevedra son 6.738, casi un 16%.

De las 42.646 viviendas que hay en Pontevedra, 33.017 son consideradas principales (un 77,5%) y 9.629, no principales. En el total de la comarca, solo Sanxenxo cuenta con más viviendas no principales, 11.209 de 17.787, que representan un 63% del parque inmobiliario del municipio. Esto responde al carácter turístico del concello de O Salnés. En otros puntos, la cantidad de viviendas no principales también es alta, como por ejemplo en Poio, donde representan más de un 34% (3.218 de un total de 9.399); en A Lama, donde llegan a ser casi un 38% (709 de 1.889), o en Cerdedo-Cotobade, donde representan casi un 42% (1.696 de un total de 4.075).

Casi un 74% de las viviendas de Pontevedra están en régimen de propiedad (un total de 24.322) y casi un 18%, en régimen de alquiler (un total de 5.866).

Estas cifras contrastan con las que recoge el Rexistro de Demandantes de Vivenda de la Xunta de Galicia, un instrumento que ofrece datos sobre la demanda real de viviendas protegidas en cada localidad. Así, solo en la ciudad de Pontevedra había ayer 1.470 familias demandantes de vivienda protegida, una cifra que se ha disparado en las últimas semanas. De todas ellas, nueve de cada diez aspiran a un piso de promoción pública, con 1.318 anotados, y la mayoría de ellos apuesta por el alquiler, con 1.123.

Tras la capital, la mayor demanda de vivienda protegida se registra en los municipios de Marín (72) y de Poio (69), seguidos de Caldas de Reis (68) y Sanxenxo, con 42 inscritos oficialmente, si bien el Concello lleva a cabo estos días una encuesta para conocer la demanda real y se certifica que supera las 400 familias.

En paralelo a las casas vacías o apenas sin uso, también crece el número de pontevedreses que viven solos y en su mayor parte son personas mayores, sobre todo mujeres. Alrededor de un 30% de todos los hogares del municipio está habitados por una sola persona y se rozan las 10.400 personas en esta situación, según los datos del estudio Urban Audit del Instituto Nacional de Estadística. Hace una década, en 2015 este fenómeno comenzó a crecer de forma alarmante, ya que de los 7.332 de entonces, se pasó en solo doce meses a 9.443 y desde entonces crece a un ritmo de 130 cada ejercicio.

Y además del aumento de los hogares unipersonales, también evoluciona de forma negativa el número de vecinos que residen en cada domicilio, que ha caído en los últimos años. Si hace un par de décadas la media de componentes de la familia era de cuatro, el número de habitantes de cada hogar pontevedrés ha descendido a 2,4 en el último año estudiado por el INE. En 2010 la media era de tres habitantes por hogar.

En todo caso, la situación del Concello de Pontevedra no es la peor entre las siete grandes ciudades gallegas. De hecho, solo Vigo presenta un porcentaje inferior de personas que viven solas, del 27%, mientas que en el resto se supera el 30% en todos los casos. Así, la urbe con más casos de este tipo es Ferrol, donde el 36,3% de todos sus hogares son unipersonales. Le siguen Ourense (33,8%), Lugo (32,6%), A Coruña (32,2%) y Santiago (31,9%).

Ayudas autonómicas para ascensores y mejoras de accesibilidad en los edificios

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el resultado de las obras de instalación de un ascensor que se llevaron a cabo en el edificio CP Oriente, en Pontevedra, gracias a las ayudas del Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.

Reguera comprobó los resultados de estos trabajos, que fueron posibles gracias a una ayuda de más de 135.000 euros de la que se beneficiaron hasta 29 familias. En este sentido, varios responsables de la comunidad de vecinos destacaron la importancia de esta ayuda que supuso una motivación extra para dar el paso de invertir en un edificio más accesible.

Por su parte, el delegado territorial recordó que "la Xunta de Galicia está comprometida, no solo con la creación de nuevas viviendas, sino también con la modernización y mantenimiento de las ya existentes".

La Xunta recuerda que el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria del Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas de este año 2025 finaliza el día 28 de abril. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de cerca de 5,3 millones de euros.

