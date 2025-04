Todo a punto para Semana Santa

Son los últimos días de Cuaresma con temperatura veraniega y los nervios por lo que traerá la Semana Santa en cuestiones meteorológicas a flor de piel para los cerca de 750 cofrades y sus bandas. Las siete cofradías de la ciudad ultiman los preparativos para sacar sus pasos con los dedos cruzados ante la posibilidad de que llueva. Entre los ensayos de los músicos de cara a las porcesiones y la segunda fase del I Certamen de Bandas Cofrades de mañana, preparación de tronos y la puesta a punto de túnicas, las diferentes hermandades se reúnen cada día en sus sedes para rematar los últimos flecos en medio de un ambiente cada vez más inmerso en la Pasión.

«La percepción de esta Semana Santa es buena. Los actos previos, como el certamen de bandas o los Viacrucis, sirven para crear cierto ambiente en la calle. La decisión de hacer el pregón el mismo día que el homenaje a Celestino Peón fue otro acierto. Nos pusimos las pilas para que la Semana Santa de Pontevedra cogiera fuerza y se nota», valora el presidente de la Cofradía del Espíritu Santo, Luciano Otero.

Preparándose en a Cofradía del Espíritu Santo. / Rafa Vázquez

Sin embargo, hay una preocupación que está muy presente para todos los cofrades: la amenaza de lluvia. «El año pasado solo pudimos salir el Viernes Santo y cayó el diluvio universal. Cada cierto tiempo ocurre. Hay quien tuvo los mantos de terciopelo en una habitación con deshumidificadores cerca de nueve meses. Y algunas imágenes se vieron afectadas», rememora ante la previsión de que este año tampoco será seco en los días clave.

Al preguntarle si habría alguna manera de protegerse de la lluvia para que los pasos salieran con mayor regularidad a lo largo del tiempo, explica que es difícil. «Depende de cada cofradía, pero como ejemplo, nosotros necesitamos un mínimo tres horas de preparación de los tronos, colocación de palios, flores, imágenes... eso se hace en la calle. Si la procesión dura más o menos dos horas, más mínimo otras dos para desmontarlo todo, hablamos de que necesitamos todo ese espacio de tiempo sin lluvia. Sacar a las imágenes es una responsabilidad con la gente, pero también somos custodios del patrimonio. Es importante».

Y Otero se mantiene firme ante la hipotética posibilidad de organizar un recorrido cubierto para que Pontevedra viva las procesiones sin complicaciones. «Esencialmente somos un desfile religioso y ello está sujeto a unas normas, una tradición fuerte. No es una simple muestra de arte religioso en la calle», afirma. A pesar de todo, sus 109 cofrades esperan con devoción el inicio de la Semana Santa. Y con los dedos cruzados y algún que otro rezo, que el Jueves y Viernes santos permitan procesionar.

Nuevo estandarte de la Cofradía Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas. / FdV

«¡Qué no llueva! Con lluvia no se puede salir porque es poner en peligro un patrimonio que tiene mucho valor. Y eso es una responsabilidad», comparte el vicepresidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas, José Luis Ageitos. Las dos imágenes que sacan, Jesús con la Cruz a Cuestas y el Cristo Yacente, son piezas de 1952 y 1915, de gran valor. «Estamos trabajando mucho para que todo esté listo. Yo mismo he cogido vacaciones, hay mucho que hacer. La banda ensaya y otros limpian y preparan los tronos, los faroles... Es un grupo de cofrades que intensifica su trabajo los últimos días encargándose de que esté todo listo. Nuestro trono, por ejemplo, es de madera tallada en negro cubierto con detalles de pan de oro. Además de protegerlo ante el agua, de vez en cuando es necesaria una pequeña restauración de algunos de sus detalles, en las que nos ayudan especialistas. Lo último será colocar las imágenes», cuenta.

Su cofradía cuenta con 150 cofrades, pero sus filas están abiertas. «Intentamos que la gente joven y los niños empiecen a participar activamente en la cofradía, sería bueno aumentar nuestras filas», reconoce. En los 76 años de vida de esta cofradía que nació en el espíritu de la renovación en torno a la conmemoración de la Pasión de Cristo, ve como «hay un cambio de visión de la gente». Pero confía en que poco a poco la Semana Santa pontevedresa cale hondo. Hoy la procesión de la Virgen de los Dolores sale de San José a las 20.00 horas.

Venta de palmas en la Plaza de Abastos. / Gustavo Santos

Mercadillo de Palmas lisas y trenzadas

Las vendedoras de la Plaza y el Mercadillo instalado a su entrada ofrecen hoy y mañana palmas con las que acompañar a «La Borriquita» el Domingo de Ramos. «Tenemos palmas de aquí, son estas naturales de color verde. Aunque las tradicionales y las que prefiere la gente son las amarillas que vienen todas de Elche (Alicante)», cuenta Loly Torres, dueña de tres de los puestos de flores de la Plaza.

Explica que en Pontevedra triunfa la punta lisa, aunque ellas mismas preparan también palmas trenzadas con distintos diseños y para usos diferentes. «Aquí gusta el diseño tradicional (recuerda al trenzado de los cestos) a veces las piden con flores o alguna pegatina para los niños. También tenemos algunas más adornadas, esas son de fuera y de colores, como esta azul. Muchos también piden arreglos para coche y cochecito de bebé», termina.