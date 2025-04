El Pazo da Cultura de Pontevedra se protegerá con una malla de triple torsión para evitar nuevas caídas de losetas

El Concello de Pontevedra destinará más de 380.000 euros a obras de urgencia en el Pazo da Cultura, tras el desplome de una loseta de pizarra sobre la terraza de la cafetería, que en esos momentos estaba cerrada. Se realizará un estudio (en el que se invierten 14.157 euros) para detallar las patologías que presenta el edificio, en el que se ha identificado un importante número de piezas con grietas.

Se procedió ya en los primeros momentos al vallado provisional y al cierre de varias zonas para evitar posibles accidentes. La preocupación “es máxima”, reconocía en la mañana de este jueves el alcalde, Miguel Fernández Lores, de modo que tras el estudio en el que se comprueben todas las losetas que están en mal estado y su retirada se procederá a la colocación de una malla de triple torsión en toda la parte circular del Pazo.

Además de instalar esta envolvente, se situará en el interior una malla de protección de las cristaleras de la sala VIP (la zona en la que se celebran eventos como el almuerzo de los premios Ciudad de Pontevedra) y las que lindan con la zona de la Policía Local.

Construcciones Ramírez ha sido la empresa designada para realizar estos trabajos, que tendrán un coste de 384.992 euros, dada la “gran superficie afectada”, señaló el alcalde.

Peligro de caída de nuevas losetas

Actualmente ya está vallado todo el perímetro y el Concello busca “la seguridad máxima” ya que “hay peligro real de caída” de nuevas losetas y de que se produzcan “daños importantes” tanto personales como materiales, reconoció el regidor en su comparecencia tras la Xunta de Goberno municipal.

La fase más importante de la obra, de colocación de las mallas, “tiene que ser de inmediato”, avanzó Fernández Lores, “en cuanto tengamos el informe de las piezas que están mal y se retiren”.

Los trabajos no afectarán no obstante a la programación del Pazo da Cultura y del Recito Ferial, un extremo que reafirmó el alcalde y que ya había expresado el concejal de Cultura, Demetrio Gómez tras producirse el desplome. Precisamente las obras de urgencia buscan garantizar la seguridad y el que se mantenga “la actividad total” en ambos espacios, que en el momento en que se produjo el suceso eran escenario del Salón do Libro, uno de los eventos más concurridos de la agenda cultural anual de la ciudad y que recibió en este 2025 más de 20.000 visitas de escolares y público familiar.