Resiliencia como antídoto al calvario

Para la futbolista catalana Anna Escribano (Sabadell, 1999), el periodo de tiempo entre mayo de 2022 y enero de 2024 estuvo plagado de grandes momentos vistiendo la camiseta del Poio Pescamar, con el premio a mejor jugadora de la final de la Copa Galicia 2022 y el reconocimiento de la Federación Catalana de Fútbol, que la nombró mejor jugadora de fútbol sala de 2023 tras un segundo puesto histórico de las conserveras en liga.

Éxitos individuales que sufrieron un frenazo en seco en el curso 2023-2024, cuando la atacante de banda del conjunto poiense tuvo que pasar por quirófano para recuperarse de una lesión de menisco. Ahí, se iniciaría un calvario de más de dos años con un total de tres intervenciones quirúrgicas, la última de ellas hace dos meses, para recomponer su rodilla.

«De la primera operación que me hicieron, una mosaicoplastia, que es un injerto en el cartílago, hubo un problema con uno de los pedacitos, que mi cuerpo no aceptó o no estaba bien puesto. En esta última cirugía arreglaron eso, con otra técnica que usan en Barcelona, donde me operé», recuerda Escribano, que acumula ya cinco temporadas –en dos etapas– en el Poio Pescamar, equipo que sigue contando con ella durante su recuperación de larga duración, estimada entre nueves meses y un año desde la última cirugía, a la cual fue sometida el pasado mes de febrero.

En paralelo a la grave lesión, el proceso para que la ala rojilla asimilase mentalmente lo ocurrido ha sido arduo. «Creo que lo estoy llevando bastante bien, de una manera bastante optimista. Hubo un momento, después de la segunda operación, en la que me abrieron para ver lo que pasaba, que el mismo médico que me operó en la primera dijo que no veía nada raro y que estaba todo bien. Entonces, ahí fue un momento bastante duro porque me dicen que estaba todo bien y yo tenía un dolor que no me permitía jugar. Ese fue el peor momento», reconoce Escribano, a la que el hecho de al menos conocer estos plazos para su regreso a las pistas le da ilusión y fuerzas para volver a vestirse de corto ante la afición poiense, tras jugar solo tres partidos de liga entre la pasada campaña y la actual.

«De momento va todo muy poco a poco, al ser tan reciente. He empezado a apoyar el pie hace dos semanas y, de momento, va todo genial. Yo tengo la mente puesta en que si puedo volver en diciembre, quiero volver ya a jugar al máximo nivel, a lo que era antes o mejor incluso. Esa es mi motivación. Volver y volver a jugar», asegura la jugadora catalana.

Suscríbete para seguir leyendo