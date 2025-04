Un punto limpio móvil recorrerá los barrios y parroquias de Pontevedra

La gestión de residuos voluminosos de la ciudad contará con un nuevo servicio: un punto limpio móvil que recorrerá los barrios y parroquias de Pontevedra.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, acompañado del edil responsable de la gestión de residuos, Xaquín Moreda, conocieron y presentaron ayer a la prensa la propuesta de módulo de punto limpio móvil que el vecindario tendrá a su disposición con la puesta en funcionamiento del nuevo contrato de residuos del municipio.

«Presentamos una propuesta que probablemente sea la definitiva, o en todo caso muy parecida a esta, que está incluida en el nuevo contrato de gestión de residuos de Pontevedra», aseguró el regidor, que avanzó que esta instalación podrá ser llevada cada día a una localización distinta, excepto los domingos.

La idea es negociar con la empresa los lugares exactos para situarlo y que el vecindario pueda hacer uso de él. Junto a este punto móvil se pondrá una columna informativa en la que se explicará qué tipo de artículos se pueden depositar.

«Se trata de una unidad que contará con diecisiete puntos de recepción de materiales diferentes, incluyendo voluminosos», informó, para añadir que estos últimos se van a seguir recogiendo «exactamente igual que hasta ahora» los miércoles, aunque con la probabilidad de que el día concreto de la semana pueda modificarse.

Fernández Lores recordó que el contrato se firmará en breve. «Este en concreto es un servicio fundamental de pequeñas cosas que no deben depositarse en los contenedores que no recojan los restos no reciclables, como una sartén, por ejemplo», dijo.

De este modo, los vecinos evitarán ir hasta el punto limpio situado en O Campiño, a donde sí se dirigirá el punto móvil, donde descargará todo este tipo de artículos: pequeños electrodomésticos, cableado, piezas de baterías de cocina, móviles, pilas...

El calendario exacto de rotación de este punto limpio móvil, así como otros detalles más específicos, será revelado una vez entre en funcionamiento, para que el vecindario pueda hacer uso del mismo y sepa de su posición exacta cada día del mes.

Será el mismo punto limpio el que recorra el municipio, lo que determinará el calendario con las fechas y ubicaciones para uso público de los vecinos de la ciudad.