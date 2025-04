Jennifer López cantará sus grandes éxitos en un show lleno de incógnitas

La actuación de Jennifer López en Pontevedra (8 de julio, Parque de Tafisa) ha causado tal revolución que «el Instagram del Concello logró más de 50.000 impactos en menos de 12 horas», aclaraba este martes un pletórico alcalde ante la ironía del gerente de la principal promotora del Bigsound, la buenense PlayPlan con Jordi Lauren al frente. «La gente se metió en las redes del Concello, no en las del festival», decía.

El éxito que supone que la gira española de una artista de este calado comience en Pontevedra es indudable para todos. «Estamos encantados de que el primer concierto de Jennifer López en seis años en España se celebre aquí. Es un éxito absoluto y demuestra que Pontevedra no tiene límites», decía un orgulloso Miguel Anxo Fernández Lores.

Presentación oficial del concierto en Pontevedra de Jennifer López. A la izquierda el alcalde Lores y la derecha Jordi Lauren. / FdV

Un éxito (se espera sin polémica) equiparable al reciente espectáculo ofrecido por los Guns N’ Roses en Balaídos, que supone una promoción sin precedentes a nivel internacional de la Boa Vila y cuyos responsables son los promotores del Festival Bigsound que por primera vez plantan sus escenarios en la ciudad. «Llevamos mucho tiempo trabajando en el Bigsound y para que el concierto de Jennifer López se celebre aquí. Somos conscientes de que es un reto organizativo, de gestión, de seguridad... Pero Pontevedra está preparada para acoger a miles de personas. Y tenemos muy claro que solos no vamos a ningún lado, por eso estamos en estrecha colaboración con la Administración pública y entidades privadas para sacarlo adelante», aclaraba esta mañana Jordi Lauren.

El concierto de Pontevedra de la estrella de los Grammy Latinos forma parte de su gira «Up All Night: Live in 2025 This Summer», en la que realizará un recorrido por varias ciudades españolas, también vinculadas a festivales de verano como el Bigsound (del que forma parte esta actuación previa a la fecha oficial de inicio del festival, por motivos de agenda). Así, Jlo actuará después en: el Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz, 10 de julio). El Estadio Atletismo Ciudad de Málaga (Málaga, 11 de julio). El Movistar Arena (Madrid, 13 de julio). El Palau Sant Jordi (Barcelona, 15 de julio). El BEC (Bilbao, 16 de julio). Y el Puerto de Santa Cruz (Tenerife, 18 de julio).

Gira tras un 'annus horribilis'

La cantante, actriz y bailarina hará un repaso por los grandes éxitos que han marcado su carrera a lo largo de estos 26 años. Una esperada gira en Europa que llega después de batacazo americano del año pasado cuando se vio obligada a anular su ronda de conciertos, se divorció de Ben Affleck en tiempo récord y se vio salpicada por el escándalo de sexo, violencia y drogas que ha metido en la cárcel a su expareja, el productor Puff Daddy.

A pesar de la presentación oficial del concierto pontevedrés poco se sabe. No hay entradas a la venta (solo para Tenerife) aunque la organización avisa que la apertura de la taquilla será «inminente». Tampoco se sabe el aforo, ni si la estrella pernoctará en la ciudad. No ha trascendido ni el coste de su presencia, ni el retorno que supone para la ciudad más allá de su promoción. «Va a costar menos que la repercusión mediática del evento», decía el alcalde. Ni otras cuestiones relacionadas con la logística o plan especial de seguridad, aún. El alcalde y el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, insistieron en que harán públicos los datos cuando se pueda. Asimismo, ambos ediles consideran que no habrá problema para alojar a los asistentes al concierto tanto en los hoteles de la ciudad «como en las plazas hoteleras de municipios cercanos como Sanxenxo o el mismo Vigo».

El alcalde fue preguntado también por si estos movimientos eran la muestra de un cambio de tendencia en las políticas y preferencias respecto a la agenda cultural que el BNG piensa para la ciudad. A lo que el primer edil contestó muy serio que «el Gobierno sigue priorizando lo mismo de siempre, pero si algo caracteriza la agenda de Pontevedra es que ofrece eventos de todo tipo y para todos los gustos. Y este concierto es un ejemplo de ello. Igual que lo es el Festival Bigsound que estará en verano, como también el Surfing the Lérez o el Festival Río Verbena».

Instalaciones

Respecto a esto último, se instó al alcalde a que explicara por qué este último festival fue desplazado al Recinto Ferial de los terrenos ganados al río de Tafisa, mientras que el concierto multitudinario de Jeniffer López se mantiene en esta explanada de la antigua fábrica. La respuesta fue combinada entre Jordi Lauren, que afirmó que «las intalaciones del Bigsound no solo son clave para que la artista newyorkina haya aceptado venir, sino que que ofrecen todas las garantías técnicas, de logística y organización necesarias». Mientras que el alcalde recordó que se trata de un espacio apto «con accesos y viales importantes cerca que permiten la celebración del concierto».

Remató el concelleiro de Cultura al añadir que «que los cambios que se producen en los festivales responden a muchos motivos, hay que recordar que esa explanada tiene una zona dependiente de Costas. Lo que no hace más que darnos la razón al señalar que no es fácil la organización de algo así porque hay que hablar y coordinar con muchas personas e instituciones», pero que en cualquier caso «el espacio elegido cumple con lo necesario para desarrollar con éxito un evento de estas características».

Por último y en relación con la tendencia hacia la internacionalización de la ciudad mostrada desde el Concello (y la Xunta con su promoción turística hacia el mercado americano, segundo principal emisor de peregrinos del Camino de Santiago), el alcalde fue preguntado por si se plantea aliarse con su homólogo vigués, Abel Caballero, para, en la medida que está en sus manos, luchar por que el aeropuerto «local» de ambas ciudades, Peinador, cuente con nuevas rutas que conecten más y mejor Galicia con el resto de la Península y el extranjero. El alcalde se mostró serio y respondió que «el tren funciona muy bien, tenemos la conexión de avión con Madrid y Oporto que funcionan muy bien con los peregrinos». Aunque terminó diciendo que igualmente «no desecho la idea tampoco».