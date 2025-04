«Celso García de la Riega continúa siendo un gran desconocido»

El Liceo Casino fue escenario de la presentación de la Asociación Cultural Celso García de la Riega, que preside Guillermo García de la Riega, bisnieto del ilustre pontevedrés que inició la teoría del Colón Galego.

¿Cómo surgió la asociación que lleva el nombre de su antepasado?

Éramos un grupo de personas que nos reuníamos de vez en cuando para hablar del tema de Colón, todos partidarios del Colón gallego de Celso García de la Riega, y en el mes de octubre, cuando salió el documental sobre el ADN del navegante, nos dimos cuenta de que realmente a García de la Riega ni se le mencionó en el documental. Siendo él el origen de todas las demás teorías, porque a raíz de la que él planteó salieron la catalana, la mallorquina, la ibicenca etc. Nos pareció sorprendente y nos fastidió un poco, pensamos que las dos asociaciones que hay aquí, la de Galicia Histórica que defiende únicamente la vinculación de Pedro Madruga y Colón, y la de Colón Galego a pesar de llevar el apellido Celso García de la Riega no defiende con suficiente contundencia la teoría del Colón gallego. Es más, esta segunda asociación se mueve entre la teoría de Pedro Madruga y la de De la Riega. Para defender la honorabilidad y destacar que fue el abanderado primero de la teoría decidimos hacer la asociación.

Afirma que no solo se dedicará al tema de Colón

No solo, porque Celso García de la Riega hizo otros estudios, tiene cantidad de artículos periodísticos de diversas temáticas, obras literarias etc. Decidimos crear esta asociación para ampliar su defensa, porque fue un personaje que además no solo era conocido a nivel provincial y gallego sino a nivel nacional e internacional, porque del tema del Colón gallego se habló mucho en Alemania, en Francia, en Estados Unidos… Creíamos que había que poner en valor el personaje.

De la Riega fue muy polifacético

Sí, tenía una obra Galicia antigua: discusiones acerca de su geografía y de su historia, muy contestada, sobre la que hay muchos bulos interesados. Fue una obra declarada de mérito relevante por la Real Academia de la Historia, una calificación que no es gratuita sino que se debe a su contenido relevante, de hecho uno de los capítulos se publicó en el boletín del último trimestre de 1905 de la Real Academia de la Historia. Solo eso ya merece un apartado, pero además hay que ver todo lo que la gente de esta ciudad e agradecía y respetaba en su momento, hasta que recibió la acusación infundada de ser un falsificador. Hoy está sobradamente demostrado que los documentos en los que se basó no están falsificados y además no fue él. Tiene también unos entremeses literarios, unas obras cortas que son muy interesantes, y cantidad de artículos periodísticos de temáticas muy diversas. Y no obstante sigue siendo un gran desconocido, por ejemplo el Consello da Cultura Galega promueve los álbumes en los que promueve a intelectuales gallegos desde tiempos inmemoriales, pues Celso García de la Riega no está, nos parece inaudito en la asociación, cuando hoy se sabe que ni falsificó ni hizo nada.

En un momento él cae en desgracia dentro de la comunidad académica

Sí. Tenía una disputa, desde su punto de vista respetable, con Murguía. Él no estaba por el celtismo y creía que Murguía no tenía razón. En medio de estas disputas lo nombraron socio de número de la Real Academia Galega, a lo que renunció, pero no lo hizo (eso es otro bulo) porque no creyese en la RAG, sino porque no estaba de acuerdo con lo que se había hecho con el método de elección. Él decía que tenía que ser una elección mucho más democrática y no a dedo, hablaba de que se tenía que designar por provincias.

¿Qué actividades han previsto?

Estamos en los inicios, también con la captación de socios. Uno de ellos ya ha presentado un libro sobre el Colón gallego y también hemos previsto dar conferencias en colegios e institutos, una acción que iniciamos en el SEK y que queremos ampliar. Nos pareció importante para el reconocimiento, porque hay mucha gente, sobre todo los jóvenes que cursan Bachillerato, que no conocen esta teoría, más que nada porque tampoco se la enseñan. Queremos hacer una labor divulgativa y situar el respeto y la honorabilidad de Celso García de la Riega en su justa posición.