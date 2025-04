«Cerca de la mitad de pacientes con endometriosis tienen dificultades para conseguir o mantener un embarazo"

El Hospital Montecelo de Pontevedra acogió la XIV Jornada de Cirugía Coloproctológica, en la que participaron profesionales de la Cirugía y de otras especialidades como la Urología o la Ginecología de España e Portugal. Uno de los ponentes fue el ginecólogo vigués Eloy Moral Santamarina, jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia en el Complexo Hospitalario de Pontevedra, que abordó el problema de la endometriosis, una enfermedad que provoca altos grados de incapacidad o invalidez permanente para las actividades de la vida diaria en un 2% ó 3% de las pacientes.

Habló en su intervención sobre endometriosis, ¿qué es exactamente?

La endometriosis es una enfermedad de tipo benigno propia de la mujer , que ocurre cuando el tejido endometrial (el tejido mucoso que recubre la cara interna del útero y que su función es favorecer la nidación del embrión) crece en lugares fuera del útero. Este tejido responde a las hormonas sexuales que se producen en los ovarios durante la vida reproductiva , al igual que lo hace el endometrio, por lo que es fácil entender que se manifieste fundamentalmente durante los años que la mujer presenta función ovárica y menstruaciones.

¿Cuáles son las causas?

La causa permanece a día de hoy desconocida. Existen varias teorías entre las que prevalece la idea de que pueda ser provocada por vertido de sangre desde el propio útero hacia el interior del abdomen en las primeras menstruaciones y la implantación y desarrollo de esas células dentro del abdomen, en sitios alejados al propio útero para que pudieran ser eliminadas con las menstruaciones. Así, esos nidos celulares crecen y se desarrollan de una manera autónoma, acumulando cada mes tejido menstrual que no puede ser expulsado con la regla cada mes, como aquel que crece de manera normal dentro del útero. Se conocen factores genéticos , hormonales, del sistema defensivo o inmunitario y ambientales que pueden influir en su desarrollo, pero la causa originaria permanece desconocida.

¿Existen diferentes tipos de endometriosis?

Hay tres formas de presentación diferentes, que en ocasiones pueden darse simultáneamente. La endometriosis superficial peritoneal, que se desarrolla en forma de implantes dispersos sobre la superficie del peritoneo; la endometriosis ovárica, formándose quistes ováricos rellenos de un material de aspecto achocolatado provocados por el acúmulo progresivo de la sangre menstrúa, y la endometriosis profunda, que es la forma menos frecuente pero más severa, en la que los implantes penetran más de 5 milímetros bajo la superficie peritoneal pudiendo afectar a órganos como el intestino, la vejiga urinaria o los uréteres.

¿Qué tratamientos existen para esta enfermedad?

El principal tratamiento es el tratamiento médico, intentando frenar el funcionamiento del ovario y su producción de hormonas y de esa manera contener la actividad, el crecimiento y el desarrollo de complicaciones. Pueden ser anovulatorios, píldoras de solo gestágenos, dispositivos intrauterinos liberadores de hormonas, inyecciones de hormonas bloqueadoras de la regulación central del ovario y, más recientemente, el empleo de bloqueadores centrales de la función ovárica por vía oral (Relugolix/ Linzagolix), con la ventaja de producir menos efectos secundarios que sus predecesores inyectables. Cuando existe dolor hemos de adaptar el uso de diferentes tipos de analgésicos a la intensidad y las características de cada paciente y si la endometriosis provoca infertilidad adaptaremos también tratamientos específicos incluyendo técnicas de reproducción asistida avanzadas. Cuando la endometriosis genera dolor que no cede con tratamientos médicos o es una endometriosis profunda que compromete la función de otros órganos cercanos al aparato genital (digestivos, urinarios) o tras reiterados fallos de técnicas de fertilización pueden requerirse intervenciones quirúrgicas , cada vez menos necesarias aunque todavía de gran complejidad.

¿Cuál es su prevalencia en el área sanitaria de Pontevedra?

La prevalencia en nuestra área y región no difiere respecto a la tasa recogida a nivel internacional, en torno a un 10-15% de la población femenina en edad reproductiva, por lo que en España podría estar afectando a 1.700.000 mujeres.

¿Desaparece con la menopausia?

La endometriosis se manifiesta durante la vida reproductiva de la mujer. Entre la edad del despertar de la función del ovario y las primeras menstruaciones y la menopausia. Por todo ello, se puede considerar que se origina y desarrolla en relación con la época de plena función hormonal del ovario y llegada la menopausia la actividad desaparece, aunque pueden persistir las complicaciones que haya llegado a generar.

Entonces afecta a la fertilidad.

Sí. De hecho es uno de los síntomas más frecuentes relacionados con la endometriosis. Cerca de la mitad de pacientes con endometriosis aquejan dificultades de grado variable para conseguir o mantener un embarazo.

¿Qué consecuencias puede tener si no se trata?

Una vez diagnosticada, está indicado emprender un tratamiento hormonal, además de analgésicos en función de la demanda. Dejada a su libre evolución, sería de esperar que la enfermedad progrese evolucionando a afectación del aparato genital y de órganos vecinos o evolucionar hacia endometriosis profundas, infertilidad y esterilidad, dolor pélvico crónico, obstrucciones intestinales o urinarias, etc.

En cuanto a la cirugía: ¿Es aconsejable para mejorar el problema?

Cuando la cirugía se indica es porque no se ha podido controlar el problema con tratamientos médicos y por la especial característica inflamatoria de la enfermedad; es un tipo de cirugía de alta complejidad. La inmensa mayoría de operaciones se realizan de manera mínimamente invasiva, sobre todo por vía laparoscópica, lo que consigue iguales resultados con menor repercusión en la recuperación, pero es una cirugía habitualmente compleja que puede llegar a exigir equipos multidisciplinares bien entrenados y especializados. Actualmente, ya no realizamos intervenciones quirúrgicas solo con intención diagnóstica. La ecografía vaginal y la resonancia magnética alcanzan altísimas tasas de sensibilidad para el diagnóstico no invasivo y dan la posibilidad de inicio de tratamiento en la mayoría de casos. La cirugía se reserva para situaciones muy concretas , habitualmente en endometriosis extensas o profundas que provocan dolor importante o sospecha de compromiso de órganos o quistes de ovario que dificulten las técnicas de punción de ovarios para fertilización in vitro .

¿Qué novedades hay a nivel quirúrgico para la endometriosis?

La más destacable es la especialización de los equipos quirúrgicos en técnicas laparoscópicas, mínimamente invasivas, el empleo de imagen quirúrgica tridimensional, energías avanzadas de corte y coagulación de tejidos y productos que reducen sangrado y complicaciones pistoperatorias, permitiendo reducir las estancias hospitalarias tras la operación y recuperaciones de la paciente muy rápidas.