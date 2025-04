El escaparate anual del campus Crea

Promovida por el Campus Crea con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, esta nueva edición incluye la participación entre otros, del considerado mejor creativo publicitario español del siglo XX, Toni Segarra, de la investigadora y diseñadora de moda Elisa Palomino o del artista gráfico Bruno de Almeida. La moda sostenible, la creación artística con materiales de desecho o el diseño colaborativo son algunas de las temáticas en la que pondrá el foco una programación en la que se incluyen también cuatro talleres, así como un ciclo de cine.

Como explica la directora de área del Campus de Especialización Crea, Ana Belén Fernández Souto, se trata de una programación que aborda «la creatividad en un sentido interdisciplinar y transdisciplinar» y que busca servir como «un escaparate del que es el Campus Crea», en el marco de los trabajos para alcanzar su acreditación. Una de las novedades de esta edición es el objetivo de que esta semana tenga cada año «un eje temático», como sería en este caso la sostenibilidad, al tiempo que estén reflejados en esta programación los diferentes ámbitos del Campus Crea.

En esta programación figuran conferencias como la que el martes 22 permitirá ahondar, en la Casa das Campás, en la trayectoria profesional de la diseñadora e investigadora de la University of Arts de Londres Elisa Palomino, quien trabajó durante más de 25 años para firmas como John Galliano o Dior y que actualmente centra su carrera profesional en la docencia e investigación en moda, antropología y sostenibilidad. El miércoles 23, Belas Artes acogerá una intervención del artista y profesor de la Universidad de Salamanca Carlos Rodríguez-Méndez, mientras en el Museo de Pontevedra tendrá lugar a mesa ‘Deseño e sociedade: inclusión e sociedade’, en la que intervendrán las diseñadoras gráficas Raquel Boo y Zeltia Iglesias, junto con la profesora Silvia García.

Uno de los participantes es Toni Segarra, el mejor creativo publicitario español del siglo XX

Promovida con la colaboración de Creatividade Galega, el Museo acogerá el jueves 24 la mesa ‘Isto é un colexio’, que reunirá dos de las principales figuras de la industria publicitaria en España, Toni Segarra y David Caballero, en un coloquio conducido por Julián Abad, presidente de Creatividade Galega. Director creativo de Alegre & Roca, Segarra fue nombrado por la revista Anuncios como mejor creativo español del siglo XX y en el año 2016 Forbes lo situó entre las 25 personas más influyentes de España. Su trayectoria en el sector publicitario lo llevó a alcanzar 39 leones en el Festival de Cannes, entre ellos uno de los dos únicos grandes premios logrados por una agencia española, o más de 100 soles en el Festival de San Sebastián. En esta jornada, Segarra compartirá conversación con el director general creativo de VML The Cocktail David Caballero, cuyos trabajos fueron premiados internacionalmente en festivales como Cannes, D&Las, The One Show, The New Your Festival o WARC.

También el jueves 24, la sostenibilidad aplicada al sector textil será el eje de la conferencia que impartirá en la Facultade de Deseño Manuel Heredia, director de Sods Estudio, quien hablará de las «claves para la creación de negocios textiles sostenibles».

De esta programación forman parte también cuatro talleres abiertos a la ciudadanía. Uno de ellos, ‘Crea o teu propio libro bordado’, abrirá la programación de esta semana. Impartido por la artista gráfica Maritza Berttollini, permitirá iniciarse en la creación de un libro textil a través del bordado y del collage y tendrá lugar el lunes 21 y miércoles 23 en la Casa das Campás.

Entre las iniciativas programadas figura también un ciclo de cine

El martes 22, Belas Artes acogerá el taller ‘Design Colaborativo. Coexistencia e Sustentabilidade’, a cargo de Bruno de Almeida. Recientemente seleccionado para diseñar la identidad visual de la Feria del Libro de Bolonia, el trabajo de este artista gráfico reflexiona, partiendo de la ilustración, “sobre las ecologías ambientales y sociales”. También el martes, Deseño acogerá la primera sesión del taller ‘Materiais sustentables, tradición versus greenwashing’, impartido por Elisa Palomino, y en la sede de a asociación Kentada será el de ‘Las hierbas que él arrojó’. Al frente de esta actividad se encuentran los investigadores de la Facultade de Belas Artes Julio Catalán, Álex Fuertes y Andrea Otero, cuyo trabajo artístico «se centra en la recogida y reutilización de materiales de desecho», lo que será también el punto de partida de una actividad en la que las personas participantes crearán obras con elementos encontrados, dando lugar a la exposición que se inaugurará en este espacio el viernes 25 y que servirá también para la clausura de esta programación.

En las iniciativas impulsadas al amparo de esta Semana Crea se encuentra también el ciclo de cine’ Sobrevivir (II)’, que ya arrancó en la Casa das Campás. Coordinado por Suso Novás, codirector del Festival Novos Cinemas, el jueves 10 podrá verse ‘La colina donde rugen las leonas’ (2021), un film de Luàna Bajrami ambientado en Kosovo. El 25 de abril se proyectará ‘La noche es nuestra (2007), de James Gray, mientras que el 2 de mayo llegará el turno de ‘El club de los cinco’ (1985), de John Hughes. También en mayo, el viernes 16 podrá verse ‘Un lugar tranquilo’ (2018), de John Krasinsky, y el ciclo se acercará el día 23 al cine de terror con ‘Revenge’ (2017), de la francesa Coralie Fargeat, cerrándose la programación el viernes 30 con ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ (1975), de Milos Forman.