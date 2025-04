David Regades: «Este no es mi éxito, es el de los militantes de este partido»

El secretario general del PSdeG-PSOE de la provincia de Pontevedra, David Regades, estrenó su tercer mandato al frente del partido con el respaldo unánime de toda la militancia y liderando la única candidatura que concurrió al proceso de Primarias. En un acto celebrado este sábado en Pontevedra, que tuvo que trasladarse a la Alameda ante la imposibilidad física de acoger a todos los asistentes en la sede provincial, David Regades protagonizó la «foto de la unidad», en la que quisieron estar los alcaldes y alcaldesas y secretarios y secretarios generales locales de la provincia.

«Este no es mi éxito; es el éxito de los 3.000 militantes de este partido que están unidos y unidas en un proyecto común», afirmó.

«Tengo muchas ganas e ilusión y estoy muy agradecido», afirmó Regades, quien dijo que no hace tiempo que perder porque el partido tiene ya la mente en las Municipales de 2027. «Salimos a ganar. Todos saben que en 2027 vamos a recuperar la Diputación, también el PP. Se leemos las entrevistas que le hacen al presidente de la Diputación vemos como le asoman las dudas. Nosotros no tenemos duda alguna de que en 2027 recuperaremos la Diputación, no para nosotros, sino para la gente de esta provincia».

El secretario general socialista subrayó que en el plano orgánico su hoja de ruta es trabajar por los 61 ayuntamientos para mejorar los resultados en las municipales, recuperar alcaldías y fortalecer a los alcaldes y alcaldesas que ya están al frente de sus municipios”. «Desde el PSdeG-PSOE gobiernamos a más de 500.000 vecinos de la provincia frente a los 200.000 que tienen alcaldes o alcaldesas del PP», añadió.

David Regades, arropado por los alcaldes y alcaldesas y secretarios generales, se mostró orgulloso de militar en el Partido Socialista y especialmente orgulloso de hacerlo en el Partido Socialista de la provincia de Pontevedra, «la más socialista de Galicia y una de las diez más socialistas de España, una provincia que fue decisiva para que el presidente del Gobierno de España se llame Pedro Sánchez».

El secretario general anunció que antes del quinto Congreso Provincial que se va a celebrar en el Recinto Ferial de Pontevedra el próximo 3 de mayo, tiene intención de recorrer las 61 agrupaciones locales para continuar trabajando en el fortalecimiento del proyecto socialista.

David Regades es secretario general provincial desde 2017.