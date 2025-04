Nace O Roupeiro da Xunqueira II

Con el fin de darle una segunda vida a la ropa y calzado infantil y fomentar valores como la reutilización y la sostenibilidad ha nacido O Roupeiro da Xunqueira II, puesto en marcha esta misma semana por cuatro madres de alumnos del centro escolar.

Silvia De Acevedo, madre de Enzo, de 7 años, tuvo la idea tras comprobar que la ropa de los niños puede rotar con éxito de familia en familia y que en muchas ocasiones «sigue quedando nueva». «En los colegios les enseñan a reutilizar, papeles, cartulinas, material... pero si nosotros no lo hacemos con otros artículos, es contradictorio para ellos. Un día hablando con unos padres me comentaron que como no sabían a quién darle la ropa la habían tirado a la basura. Ahí mi cabeza hizo clic», reconoce a FARO.

Primero se lo comentó a Cynthia Piña Moreira, madre de Inés, de 8 años, y Nahir, de 11, que rápidamente aceptó, y ambas se pusieron manos a la obra para ver de qué modo podían darle forma a la idea. Pronto se unieron otras dos compañeras: María Acuña, madre de Enzo, de 6 años, y Ana Moreno, con otros dos niños, Dylan, de 6 años, y Laia, de 8.

Pero esta ilusión también se contagió a la directora del CEIP A Xunqueira II, que tras reunirse con el equipo directivo y el profesorado, les ofreció la antigua vivienda del conserje, ahora vacía, para poder almacenar las prendas. En tan solo un par de días ya han reunido cerca de un centenar.

«Si estamos intentando concienciar a nuestros hijos para que las cosas se consuman con cabeza y rechazar el ‘ahora estreno, ahora estreno’ esta es una manera de enseñarles también. De hecho, las cosas que traje yo me ayudaron mis hijas a escogerlas», afirma, por su parte, Cynthia Piña.

Silvia y Cynthia organizan una de las estanterías. / GUSTAVO SANTOS

Limpio, en buen estado...

Hay ciertas cuestiones que se deben cumplir, por lógica: que las prendas estén limpias, que se ofrezcan en buen estado («no dones nada que no le pondrías a tu hijo o hija»), que el calzado no esté deformado... Tal y como se haría el intercambio habitual entre familias conocidas o amigas.

El ropero funcionará tanto para entrega y recogida como para intercambios y, por supuesto, no se pedirán explicaciones a nadie. De hecho, las cuatro impulsoras, que animan a más madres y padres a unirse al equipo, se están planteando abrir un correo electrónico para casos delicados.

Este mes de abril, O Roupeiro da Xunqueira II abrirá la primera y segunda semana en horario de 16.30 a 19.30 el martes y de 16.30 a 18.30 el miércoles. Ya en mayo y junio, solo se abrirá la primera semana de cada mes: los martes y miércoles en los citados horarios. «Si hay más padres que se quieran apuntar para colaborar, podremos abrir más días», reconocen.

María anota algunos artículos en el inventario del ropero. / GUSTAVO SANTOS

Para tener todo bien controlado y facilitar la entrega de ropa y calzado, han elaborado un inventario, en el que clasifican el número de artículos por temporada (invierno, verano...) , tallas, tipo de ropa (partes de arriba, faldas, pantalones...), etc.

«Lo que queremos es que la gente se anime, que no tenga vergüenza, porque esto es abierto para todos. Esto lo hacemos para que la ropa siga circulando, tenemos que acostumbrarnos a ello», resume María Acuña.

La filosofía que estas madres quieren fomentar es la misma que ha puesto de moda en los últimos años la compra en mercadillos y tiendas de segunda mano, tan en auge también en Pontevedra.

O Roupeiro da Xunqueira II ya se está promocionando en redes sociales, para llegar a todas las familias de la comunidad escolar y que este tipo de intercambios se vean y realicen de forma natural.