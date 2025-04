El área sanitaria, sin camas libres por la ola de la gripe y otros virus

La ola de infecciones respiratorias se comporta este año de una forma distinta en Galicia. No hay picos como tal, sino una prolongada meseta. Así lo explicó ayer José Flores, en Vilagarcía. El gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés aseguró que a finales de la semana pasada parecía que bajaba la presión asistencial, pero que el fin de semana se produjo de nuevo un aluvión de ingresos, de modo que ayer por la mañana no había ni una sola cama libre en Montecelo y O Salnés, y había 22 pacientes esperando a tener una cama libre en planta. Flores indicó que hay pocos casos de COVID, pero sí muchos de virus respiratorio sincitial y de varias cepas de la gripe, y que están sopesando suspender algunas cirugías no urgentes.