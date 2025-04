El albergue pone límites en Semana Santa: sin pabellones y no más de 25 personas por grupo

Las previsiones para esta Semana Santa en el albergue público de peregrinos de Pontevedra, gestionado desinteresadamente por voluntarios de la Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago, son tan buenas que no les ha quedado más remedio que poner ciertos límites para evitar la masificación.

Tal y como explica el presidente del colectivo, el pontevedrés Tino Lores, no se habilitarán los pabellones que en otras ocasiones se abrían en A Xunqueira, una opción que en lo sucesivo solo se ofrecerá en ocasiones especiales como los Años Santos o en jornadas jacobeas o encuentros mundiales.

Además, se intentará limitar la recepción de grandes grupos a 25 personas, ya que en los últimos tiempos era frecuente recibir a algunos que llegaban a superar el centenar sin previo aviso, con las consecuencias que eso tenía sobre el albergue público, colapsándolo y dejando sin opción de pernocta a peregrinos que caminan a Santiago de forma individual o con otras personas en bajo número.

Para Tino Lores es muy importante «que la gente empiece a planificar en origen para evitar la masificación». En este sentido, pone como ejemplo que el sentido de la ruta a Santiago de Compostela se ha desvirtuado hasta tal punto que hay centros escolares que eligen el Camiño como excursión de fin de curso y hacen uso para ello de los albergues públicos.

«La gente tiene que planificar, no nos pueden llegar 100 personas de golpe, como nos ha pasado», se lamenta, «para eso tienen la opción de los albergues privados y de los hoteles, los pabellones solo se van a ofrecer en eventos especiales».

Hay que recordar que el «Algergue Virxe Peregrina» cuenta con una disponibilidad de 86 plazas tras su ampliación. «Llegamos a tener grupos de hasta 1.100 personas con las Jornadas Europeas de Peregrinación de 2022».

Pero además de una capacidad limitada a nivel de camas, también dependen del trabajo desinteresado de los voluntarios, conocidos en este ámbito como «hospitaleros». Actualmente son 45, que acuden al albergue en turnos de dos personas por día.

Es por todo ello que Tino Lores considera que los albergues públicos, dependientes de la Xunta, deberían tener la posibilidad de que se hagan reservas. «Es algo que pedimos y vemos necesario, porque el Camino no es el mismo ahora que hace treinta años, cuando nadie te preguntaba por la wi-fi, y por más que queramos nosotros guardar la tradición, ya estamos en otro nivel», apunta.

Apertura de la temporada

El mes de abril, y más concretamente a partir de la Semana Santa, marca el punto de inflexión en el Camiño de Santiago y así lo confirman en el albergue pontevedrés.

Reconoce Tino Lores que tanto en enero como en febrero la llegada de peregrinos es casi anecdótica, mientras que en marzo ya se nota un ligero incremento, con una media de 20 o 25 personas por día.

«Está llegando mucho caminante extranjero. En marzo lo notamos mucho, jóvenes de otros países. Se nota el efecto Erasmus. Las universidades portuguesas les ponen como una de las actividades hacer el Camino de Santiago», apunta.

Además, también se ha producido un aumento de peregrinos asiáticos y de Estados Unidos en los últimos años.

«Para este año esperamos un nuevo crecimiento. Va a ser otro año de récord, esto va a más», augura el presidente de Amigos do Camiño Portugués a Santiago. «Esto no es malo, lo único importante es que hay que planificar. Hay que repartirse con el sector privado. Esto no es un problema solo de aquí: tú no te puedes ir a Ibiza en julio o agosto sin reserva, si lo haces no encuentras dónde dormir, el Camino no iba a ser diferente», concluye Lores.