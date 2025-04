La Aceleradora Galega do Deporte da sus primeros pasos en Pontevedra

Pistoletazo de salida a la quinta edición del simposio Galicia Sportech en la Facultade de Ciencias do Deporte del Campus de A Xunqueira de Pontevedra. El mayor congreso de tecnología e innovación en el mundo del deporte del noroeste peninsular, organizado por HubIN y Diesemm, ha acogido esta mañana un avance de lo que será la Aceleradora Galega do Deporte, de la mano de sus dos agentes tractores, el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar y el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

La directora xeral del Igape, Covadonga Toca, reivindicó “la apuesta de Galicia por la innovación” al poner en marcha la aceleradora del deporte de Galicia cuyo modelo, “que verá la luz próximamente”, busca “dar respuesta a los retos actuales de las empresas”. “Es un modelo que da muy buenos resultados”, incidió, ya que “un 95% de las empresas que pasan por las aceleradoras perviven” y, tras trabajar “con una mentorización y una forma metodológica” se consolidan.

Por su parte, el presidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, Pedro Iglesias, destacó la “importancia que tiene el deporte” en nuestra comunidad “al representar el 3% del PIB”. “La Business Factory Sport será la quinta aceleradora que hay en Galicia y la primera del ámbito deportivo”, subrayó. Con este tipo de iniciativas, destacó, “buscamos que distintas startups consigan soluciones para problemas reales de empresas ya consolidadas en esta industria”, lo cual dinamizará la industria del mundo del deporte e impulsará al sector.

Más de 70 ponentes y 40 startups se dan cita entre hoy y mañana en el Campus de A Xunqueira. En esta primera jornada presencial, la segunda del congreso, se celebraron en la facultad lerezana clínics, mesas redondas, ponencias y un showroom con 20 stands de empresas que están mostrando las últimas novedades en tecnología del mundo del deporte, entre las que destacan, una experiencia de drone soccer, simuladores interactivos de última generación de diversos deportes, simuladores de realidad virtual o una zona de fútbol performance.

Al acto inaugural, han asistido el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez.