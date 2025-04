«A represión tras o golpe franquista foi unha política preparada de antemán»

O IES Valle Inclán foi escenario do acto «A illa de San Simón, memoria do terror», organizado pola Asociación Maiolongo en colaboración con Mocidade Galega pola Memoria e que protagonizou o historiador Xosé Álvarez Castro.

Que tipo de campo de concentración foi San Simón?

De xeito oficial non o consideran como campo de concentración, senón colonia penitenciaria, pero polo menos en algún dos periodos en que estuvo en funcionamento, sobre todo ao principio, técnicamente é un campo de concentración en canto que había persoas que eran presos preventivos que estaban ainda sin xulgar. Polo tanto era un campo de concentración ainda que non reunía as condicións oficiais.

Cantos prisioneiros albergou?

Ao longo de todo o período que estivo aberto, que foi dende outubro do 36 até marzo do 43, non temos toda a documentación completa pero pudo haber sobre 6.000 ou algo máis prisioneiros ao longo do tempo. Isto non quere dicir que estivarsn todos ao mesmo tempo, non. Ao mesmo tempo pois eran sobre 800, 900, depende das épocas. E despois había que contar que houbo un barco prisión que se chamaba Upo Mendi... Os números dependen de se sumamos unha cosa ou outra, pero por aí andan.

Como funcionou a represión na comarca de Pontevedra?

O sistema represor despois do golpe de Estado militar estaba organizado polos golpistas e funcionaba de maneira global, pero en distintos apartados. Había por un lado represión física, é dicir mediante cárcere, execucións ou o que chamamos nós represión extraxudicial, que eran mortes, asasinatos máis ben, que se producían sin pasar antes por ningún tipo de procedimento xudicial. Isto non quere dicir que os procedimentos xudiciais tivesen máis garantías, porque era uns procedimentos totalmente viciados xa na súa orixe. As sentenzas estaban dadas de antemán e as garantías xurídicas que había para os procesados eran nulas. Non se respetaban os máis elementais principios xurídicos, como por exemplo era o caso da retroactividade. É dicir, condeabase a persoas por supostos delitos, como estar afiliados a un sindicato ou partido, cando no momento en que elas estaban afiliadas era completamente legal. Era, xa o dixo Serrano Súñer, ministro e cuñado de Franco, a xustiza ao revés. Os rebeldes xulgaban por rebelión aos defensores da legalidade.

Durante décadas repetiuse que a Guerra Civil fora máis ben unha loita de todos contra todos, que xente que aproveitara para saldar liortas veciñais… Pero os historiadores amosan agora que foi unha estratexia.

Na guerra, no levantamento militar, iso estaba pensado xa. Empézase a conspirar contra a Segunda República xa no primeiro momento. No ano 1932 xa hai o golpe do general Sanjurjo. Por tanto só pasara un pouco máis dun ano da instauración da República. Despois do golpe militar a represión en esencia foi unha política que estaba preparada de antemán. Eso sabémolo porque había as famosas instruccións do xeneral Mola, que en realidade era o director do golpe e xa nos meses anteriores ao mesmo vai marcando como ten que ser a represión: hai que sementar o terror, permitir certos tumultos nos primeiros días para eliminar persoas significativas etc. A represión é algo planificado e que se leva a cabo de distintas maneiras.

Os represores morreron na cama.

Poque aquí houbo unha transición que en realidade foi un pacto. Non estou xuzgando se foi boa ou mala, non, porque os historiadores non xulgamos, pero sí que foi un pacto entre o réxime franquista e os que instauraron a democracia, de xeito que aquí non houbo, como sí pasouo noutros países, uns xuizos onde se marcaron as responsabilidades da xente, senón que aquí houbo aparatos, como por exemplo o xudicial ou o policial, nos que non se fixeron cambios de ningún tipo, e persoas que tiveron responsabilidades na represión nunca foron xulgadas.

Leva vostede máis de 20 anos investigando a represión. Todavía lle sorprende?

Un a estas alturas a casi non se sorprende de nada (sorrí) máis vendo o mundo como está, xa non hai capacidade para a sorpresa. Pero o que sí hai é que sempre atopas novidades, sempre hai documentación á que podemos ter acceso. Outro dos grandes problemas que hai son unha serie de leis sobre arquivos que impiden acceder a determinadas cuestións, segue en vigor unha lei de secretos oficiais franquista dos anos 60, hai unha lei de protección de datos que se interpreta de maneira poderíamos decir sesgada. Hai moitos obstáculos, pero cada día se abren máis portas, hai arquivos, clasificanse máis documentos, podemos ter acceso a eles e así ás veces atopase un con cousas novas.

