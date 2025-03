O audiovisual da campaña Cando volves? de Rías Baixas, finalista no International Tourism Film Festival Africa 202

A Deputación de Pontevedra acaba de ser elixida como finalista no International Tourism Film Festival Africa 2025 polo audiovisual da campaña Cando volves?, tras ser seleccionada entre numerosos vídeos promocionais de destinos de todo o mundo. Trátase dun novo recoñecemento para a campaña turística da provincia, que recibiu recentemente o galardón de ouro na Japan World´s Tourism Film Festival.

A institución provincial coñecerá se acada o galardón de ouro ou o de prata na cerimonia de entrega dos premios que terá lugar o 6 de xuño no Sandton Convention Centre de Johannesburgo, Sudáfrica. O International Tourism Film Festival Africa é un festival internacional que premia as producións audiovisuais que destacan a riqueza cultural, natural e turística de diferentes destinos arredor do mundo. O seu principal obxectivo é fomentar a creatividade e o impacto positivo do cine na industria do turismo.

Cando volves? é unha obra audiovisual na que os lugares do interior da provincia teñen todo o protagonismo, dentro dunha campaña onde tamén se fala da hospitalidade e o carácter acolledor da xente da provincia. A Deputación escolleu este ano o interior de Pontevedra debido a que queda moito da provincia por descubrir, para así convidar a xente a achegarse a el en diferentes ocasións ao longo de todo o ano, tendo tamén en conta que a desestacionalización é un dos obxectivos principais do goberno provincial no marco da súa estratexia turística.