«Mulleres que fan Poio» nos colexios

«Mulleres que fan Poio», a homenaxe que o Concello realizou no 8 de marzo a cinco veciñas chega aos colexios da man do colectivo Polo correo do Vento. Un conto coas traxectorias vitais de Carmen Agís, Rosalía Lores, Alicia Martínez, Ángela Fernández e Peregrina Veiga amosouse nos colexios de Lourido, Isidora Riestra, Espedregada, Viñas e Chancelas.