Muere Juan Muradas, histórico concejal del PSOE de Marín

Juan Muradas Ramos, histórico concejal del PSdeG-PSOE en el Concello de Marín, ha fallecido en las últimas horas en esta localidad.

Funcionario del Estado y destinado a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra en su vida profesional, fue concejal en Marín de forma ininterrumpida en el período 1995-2019, si bien también ocupó este cargo a finales de los años ochenta. Formó parte de diferentes corporaciones durante el período democrático y también ocupó el cargo de secretario xeral de la agrupación local. También formó parte del gobierno local con el alcalde Antonio Santiago 'Toneco', así como el que encabezó el también socialista Francisco Veiga.

Al conocer la noticia, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, apuntaba que Muradas "nunca quiso la primera línea, aunque siempre estuvo ahí, como un fiel escudero en todas las etapas conformando equipos y defendiendo siempre al número uno".

"A nivel personal tengo muchos recuerdos, siempre se quedarán conmigo y en la vida política un sin fin de anécdotas donde en la vida municipal quedará reflejado por su visión, forma de negociar, defensa de los suyos y opinión, siempre tenía opinión", destaca la alcaldesa popular.

"En lo personal, me llevo un fuerte abrazo que me dio hace unos días, donde sentí que por la forma de saludarme, me quería decir algo, aunque pensé… quedamos otro día… pero no nos dio tiempo", lamenta Ramallo.