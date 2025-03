La falta de personal cualificado lastra al sector turístico ante el arranque de la temporada alta

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y con ella la temporada alta del turismo, son muchos los establecimientos del sector en la ciudad que se ven en la necesidad de introducir algún refuerzo en sus equipos de trabajo. Algo que parece ser especialmente urgente en los bares y restaurantes con mayor dependencia de la estacionalidad del turismo. Parece menor el impacto que pesa sobre hoteles y restaurantes con una clientela más estable durante el año (los menos, con diferencia), según manifiestan unos y otros. En general, hoteles, restaurantes y bares de la ciudad se preparan para la que será la primera «gran» afluencia de turistas de la temporada alta. Pero en muchos casos se encuentran con serios problemas para ofrecer el servicio que desearían.

«Sí que hay problema para encontrar mano de obra. Mucha gente no quiere trabajar los domingos, ni los festivos. La hostelería tiene fama de caracterizarse por ser 16 horas de jornada diaria y eso no ayuda. Este es uno de los motivos principales por el que nosotros cerramos nuestro servicio de cafetería, junto a otros», explican desde el Hotel Avenida. «Necesitamos reforzar camareros, pero es muy complicado encontrar», dicen desde el bar A Casa da Leña.

«No es fácil encontrar a profesionales. Es un tema de saber hacer el trabajo, el tipo de contrato que se ofrece y que, cada vez más, la gente le da más valor al tiempo libre. Pero veo que cuando un profesional está bien pagado y aprende en el restaurante, continúa en este sector. Eso sí, los turnos son los que son en hostelería», señalan desde el Restaurante Alameda 10.

«Se necesita de todo, cocineros, camareros... Pero no es fácil encontrar aunque no sé porqué falla. Lo más importante para nosotros es contar profesionales con ganas de trabajar, con ilusión, porque el equipo base lo tenemos, somos siete, pero necesitamos al menos dos personas de apoyo ahora que llega Semana Santa y hasta final de temporada, sobre septiembre o principios de octubre», cuenta el equipo del restaurante Eirado da Leña. Y apuntan directamente al incremento de visitantes en la ciudad. «Nosotros también llevamos Loaira donde , al tener terraza, se nota más la necesidad de apoyo porque varía el número de comensales al subir los turistas en la temporada de verano».

«Hace mucho tiempo que hay problemas para encontrar personal en Pontevedra. Se necesita de todo, camareros, cocineros, camareras de pisos... Que tenga experiencia profesional hay poca gente», recalcan desde el Hotel Rúas. Su localización estratégica con terrazas en las plazas de A Verdura y A Leña, le posicionan como uno de los establecimientos más visitados por los turistas, ya sea los que hacen uso de sus servicio de hotel o los que disfrutan de una comida o unas cervezas al aire libre. Es habitual ver la rapidez con la que su personal despacha las terrazas así como dan servicio a un usuario local fiel a su bar.

El Hotel Rías Baixas, cuyo restaurante también es uno de los que más movimiento tiene durante todo el año (acaba de finalizar sus obras de mejora en esta zona) cuenta, sin embargo, que no se encuentran con el problema de falta de personal cualificado porque en su caso «es un equipo estable». Algo similar le ocurre al Parador. «No tenemos problemas de personal en ninguna época del año, por eso, aunque se acerque Semana Santa, el hotel no se plantea buscar refuerzos», manifiestan desde la Casa do Barón.

La directora del Galicia Palace, Patricia Sierra, da un paso más al explicar uno de los posibles motivos que podrían estar generando estas dificultades para cubrir el servicio con personal profesional para muchos establecimientos. «Nuestro hotel tiene 4 estrellas y cuenta con un equipo estable para ofrecer el servicio. No buscamos personal eventual. En este problema juega un papel importante cuestiones como el convenio y las condiciones laborales, el contrato y el perfil del profesional. En nuestro caso no tenemos problema para encontrar a trabajadores porque todo responde al nivel de la categoría que tiene el hotel».

Un análisis que comparten algunos profesionales del sector hostelero como Casa Román, donde se acaban de jubilar tres compañeros dedicados al servicio de restauración en el emblemático local desde hace cerca de 40 años. «Somos siempre los mismos, para Semana Santa no necesitamos refuerzo porque no cogemos las vacaciones en fechas importantes para el sector». Y explican que no les cuesta contratar a profesionales capacitados y con experiencia, «ni camareros, ni cocineros, porque es una cuestión de contrato y condiciones laborales».

Las reservas rondan ya el 80% de media pero el turismo sigue vinculado al Camino de Santiago

Pontevedra vive una realidad turística diferente a otros puntos de la ría, donde las playas y la actividad náutica marca el calendario. Con una subida paulatina de visitantes en la ciudad, las fechas señaladas como Semana Santa siguen dependiendo de los peregrinos y no de lo que el sector llama «turistas». Esta diferencia significa que las pernoctaciones tienen como media una o dos noches, antes de continuar con el Camino. El perfil es: extranjeros de mediana edad en adelante que peregrinan a Santiago. «Los días festivos ya tenemos 85% de ocupación, la mayoría son peregrinos. Por esta vinculación nosotros no valoramos la Semana Santa como tal, sino como el mes de abril. Y vemos que la segunda quincena es buena y que cada vez es mejor la primera. En verano se dará la vuelta y será 70% nacionales y 30% extranjeros», apuntan desde el Rías Baixas. Similar análisis pero menor ocupación señalan desde el Avenida con un 50%. «Reservan con más de un año, vienen de Sudáfrica, Australia o Alemania y son peregrinos».

Lo mismo que el Rúas (90% de reservas), Galicia Palace (70%) o el Parador (100%). Frente a otros establecimientos con peores datos. «La Semana Santa pinta muy bien. Al caer también a mediados de abril era lo esperado. Normalmente los días fuertes como el jueves, el viernes y los festivos suele haber una ocupación del 95% o superior. Además, este año, por suerte, va a ser toda la semana así. De hecho, el lunes, el martes y el miércoles hay mucha reserva de peregrinos. Va a ser una Semana Santa muy buena», pronostica la presidenta de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra y gerente del Hotel Madrid, Paula Lourido.

