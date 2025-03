Sanxenxo contrata la explotación de diez quioscos y 600 tumbonas en nueve playas

Nueve playas de Sanxenxo (Areas, Silgar, Baltar, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Pragueira, Major y Foxos) contarán el próximo verano con un máximo de diez quioscos con terraza, alrededor de 600 tumbonas (más de la mitad en Silgar), cincuenta hidropedales y alrededor de 30 piraguas, además de otros servicios complementarios, según consta en el concurso para su explotación tanto este año como en los tres siguientes, hasta 2028. El Concello maneja ya trece ofertas para su adjudicación, que debe estar resuelta antes del 1 de mayo, primer día en el que deben estar instalados estos elementos.

A principios de mes, el Concello de Sanxenxo licitaba los servicios de explotación de quioscos, tumbonas e hidropedales por 202.191 euros al año, prorrogable por tres años más, en las nueve playas citadas, si bien es Silgar la que concentra mayor número de elementos: dos quioscos con terraza, 384 tumbonas, 192 sombrillas, 28 hidropedales, ocho piraguas y cuatro camas balinesas.

A partir del 1 de mayo se podrán instalar la totalidad de los servicios, con la recomendación de que los servicios estén en funcionamiento como fecha máxima el 15 de mayo en la playa de Silgar y el 15 de junio para el resto de los lotes.

También se trabaja en la adjudicación de los trabajos de limpieza y mantenimiento de aseos por 72.999 euros anuales en las playas de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Areas Gordas y A Lanzada. La apertura de los baños se realizará a partir del 14 de junio como mínimo seis veces al día, es decir, cada hora y media durante los siete días de la semana. El horario de apertura será de 11.00 horas 21.00 horas. También habrá actividades de las escuelas deportivas en las playas de Silgar, Baltar, Foxos y A Lanzada. Se establece la temporada de playas para realización de actividades propias de las escuelas deportivas: Padel/Surf, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.

Izado de la Bandera Verde por el paisaje

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó ayer Sanxenxo para el izado de la Bandera Verde como reconocimiento a su cuidado del medio ambiente y la conservación del paisaje. En el acto estuvo acompañada del alcalde, Telmo Martín; la concejala de Urbanismo y diputada autonómica, María Deza, y el edil de Medio Ambiente, Yago Torres. Se trata del segundo año que el municipio luce este distintivo, otorgado pola la Xunta, que se suma a las 17 banderas azules en playas y a las 8 en senderos concedidos por la Adeac. «Esta bandeira é unha mostra de que estamos facendo as cousas ben. Non se pode entender Sanxenxo sen o coidado a súa paisaxe e natureza», dijo el alcalde, Telmo Martín. Para Ángeles Vázquez Sanxenxo es «marca de calidade en Galicia, en España e en Europa e un exemplo pola súa aposta polo medio ambiente e o equilibrio económico co turismo verde e de excelencia». En la misma línea, Vázquez señaló que la Consellería de Medio Ambiente quiere tejer una red de concellos con bandera verde «para levala a Europa e amosar o que se está facer en Galicia». Y es que para Vázquez «os esforzó ten que ter unha recompensa».