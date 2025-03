El BNG pide que se elimine del callejero de Marín «la herencia franquista»

El BNG de Marín ha criticado el voto en contra del PP a la moción presentada por la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) que «solicitaba la devolución de los nombres históricos a varias calles del municipio, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática». Según los nacionalistas, la propuesta « hacía referencia a tres calles con denominaciones directamente vinculadas a la sublevación militar de 1936 y a la dictadura franquista: Tiro Naval Janer, nombrada oficialmente en febrero de 1937 como homenaje a su participación en el llamado Glorioso Movimiento Nacional, para la que se propone recuperar la denominación popular de Rúa do Baño; Avenida del Ejército y de la Marina, impuesta en diciembre de 1936 en lugar de la Avenida de Pablo Iglesias Posse, aprobada en 1926 por iniciativa de las sociedades obreras; y Canellón Alcántara, denominada así en julio de 1936 en reconocimiento al concejal José Alcántara, nominado alcalde por los militares tras el golpe, y para la que se solicita la vuelta a su nombre tradicional vinculado al Peirao Vello».

El BNG considera «inaceptable el argumento del PP, que afirma que estas calles no tienen connotaciones franquistas y reduce su justificación a una cuestión de interpretación subjetiva». A juicio de los nacionalistas «la realidad es que no hay interpretación posible ante los hechos: los actas oficiales del Concello recogen expresamente que estos nombres fueron impuestos como homenaje directa a personas e instituciones vinculadas al levantamiento militar de 1936 y a la consolidación de la dictadura franquista. Su permanencia en el callejero no solo perpetúa esa exaltación simbólica del franquismo, sino que supone una vulneración clara de la legalidad vigente».

Por ello, el BNG insta al gobierno local del PP a la «a anulación formal de los acuerdos plenarios que otorgaron esas denominaciones».