María Pilar Bouzas Gándara es cantante y hostelera, al frente de Mímate, una tienda que aúna degustaciones y catas con venta de productos delicatesen y música.

Durante años fue cantante en Berlín.

Sí. Tenía una banda de rock, me dedicaba a la música. Estudié ópera allí dos años y estuve 15 años viviendo en Berlín y tenía la música no solo como un hobby, sino también como profesión.

En Pontevedra ha inaugurado un local de hostelería

Sí, lo hemos montado entre tres, es un negocio familiar y es un local de hostelería un tanto peculiar, porque además de tener parte de vinoteca y cervecería como muchos otros locales que funcionan aquí, nosotros hemos puesto en marcha también una parte de tienda gourmet y un apartado para la cultura, para la música sobre todo, para que los grupos puedan venir aquí a tocar. La idea es que se pueda disfrutar de la música en directo, que pueda realizarse una serie de eventos que no son fáciles de encontrar en esta ciudad.

Asegura que en la Boa Vila está perseguida la actividad musical

La actividad musical en Pontevedra está muy perseguida, mucho. Yo no soy la única que está sufriendo las consecuencias de mucha gente que está en contra, sino que hay muchos hosteleros se ven obligados a que sus establecimientos se cierren por denuncias de vecinos, y porque realmente tampoco creo que el Ayuntamiento facilite mucho nuestra labor en lo que respecta a la rapidez en la concesión de licencias y demás. Como resultado, mucha gente está en el limbo, no puede operar con tranquilidad. Yo creo que se debería hacer algo al respecto porque está mucho más difícil para los hosteleros que para otros sectores.

Todo son trabas, todos son obstáculos, todo son problemas, si no es la denuncia de un vecino, es que ningún local tiene licencia de conciertos, que es muy difícil de conseguir. Y si luego vas a tocar a la calle la gente te denuncia y viene la policía local, como ha sido mi caso

¿Otros compañeros le transmiten la misma impresión?

Hablando un poco con los compañeros veo que todos tienen el mismo problema. Como yo, lo intentan y quieren pagar por porque la gente venga a tocar, no les importa gastar dinero de su propio bolsillo para que la gente venga aquí y escuche música. Pero se encuentran con que todo son trabas, todos son obstáculos, todo son problemas, si no es la denuncia de un vecino, es que ningún local tiene licencia de conciertos, que es muy difícil de conseguir. Y si luego vas a tocar a la calle la gente te denuncia y viene la Policía Local, como ha sido mi caso, y te obliga a desmontar todo el equipo y demás. A a mí me da un poco de pena, porque yo creo que el acceso la música, la cultura en general, debería ser algo básico, todos deberíamos tener un fácil acceso a ello y sin trabas.

Ha decidido programar también clases de canto en su local

Si, estamos colaborando con una chica, Irene, que es una profesional del mundo del canto. Le ha gustado mucho la idea y nos está ayudando a que la gente venga también y pueda disfrutar de la música y aprender a cantar, por lo menos las primeras clases, de forma gratuita. Y es porque creemos en eso, en que la cultura debe ser accesible para todos.