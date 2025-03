«15 minutos sin protección causa daños irreversibles»

Igor Piñeiro es un apasionado de la astronomía desde niño. Por eso, aunque estudió Química, no pudo resistirse y se unió a la Asociación Astronómica de Sirio de la que hoy ostenta el cargo de presidente. Es también el director del Observatorio Astronómico de Cotobade. Por eso, ante el eclipse parcial de sol de mañana avisa: «Es muy importante proteger los ojos ante lo que no vemos. Nuestro objetivo principal es concienciar y quitar falsos mitos».

¿Cómo se produce un eclipse de sol?

Un eclipse de sol es la interposición de la luna entre el sol y la Tierra. No pasa siempre porque los eclipses de sol siempre se producen en luna nueva porque, aunque no nos demos cuenta, es cuando la luna está en una trayectoria entre nosotros y el sol. Esto es así porque la luna no gira en el mismo plano donde están alineadas la Tierra y el sol, sino que lo hace con una inclinación de 5 grados. Hay épocas del año que esa inclinación de la luna coincide con el plano de unión del sol y la Tierra. Eso es lo que se conoce como nodos lunares. En el momento en el que una luna nueva coincide en un nodo lunar es cuando se produce un eclipse de sol.

Siempre ha fascinado a la humanidad, ¿por qué cree que es?

En la antigüedad era algo místico. Se tenía el sol todos los días en el cielo y de repente se apagaba. La gente se asustaba, no sabía qué pasaba. Muchas culturas creían que era una maldición. Ahora a pesar de toda la información científica que tenemos, sigue siendo igual de bonito. Sobre todo en los eclipses totales, que puedes notar cómo baja la temperatura porque el paraguas que forma la luna impide que llegue la radiación térmica del sol. También se ve cómo los animales se comportan de forma extraña porque piensan que se ha hecho de noche. Muchos animales son mucho más sensibles a la luz que nosotros y se van dando cuenta que la luz va disminuyendo. Pero esto solo ocurre en los eclipses totales.

En Pontevedra solo se cubrirá el 30% del sol, ¿qué sensación dejará la luz en el día?

En te caso los animales no creo que reaccionen. De hecho, a simple vista un humano no va a notar nada diferente. Realmente vamos a tener luz. Nuestros ojos están preparados para notar intensidades de luz, pero esa es muy poca.

¿Qué tiene O Burgo para ser el emplazamiento elegido para la cita del sábado?

En 2015 elegimos la Herrería como lugar porque pensamos que no participaría tanta gente. En esta ocasión nos pareció que el puente de O Burgo ofrece un espacio abierto suficiente para disfrutar del eclipse, ir a hacer recados y volver, sin aglomeraciones.

El Concello ya ha avisado que va a repartir 2.000 gafas, pero como es solo parcial, ¿se puede ver directamente?

No, no, no. De hecho la actividad la hacemos no solo para que la gente pueda ver el eclipse, nuestro objetivo principal es guiar a la gente sobre los mitos que hay en la observación, como mirarlo con una película de fotografía velada, una radiografía o con un cristal tintado. Todo eso es horrible para nuestro ojo. El ojo humano reacciona al espectro electromagnético de la luz visible. Pero no reacciona ni al ultravioleta ni al infrarrojo, que son las radiaciones que producen mucho daño en la retina.

¿Qué efectos genera?

Lo más grave que puede pasar es una retinopatía solar. Es la destrucción de células sensitivas que tenemos en el ojo y no tiene arreglo. Las personas no se dan cuenta porque no tenemos terminaciones nerviosas en la retina, así que no hay dolor. Y como no se siente la gente pasa con un cristal tintando 15 minutos mirando el eclipse y eso es muchísimo. Es una exposición muy larga. Tu pupila está ahí para protegerte de las intensidades de luz y va a parar un poco las radiaciones infrarroja y ultravioleta, pero si engañas a la pupila esta se abre de par en par, con lo que consigues que entre la radiación y llegue a la retina. Porque esos falsos sistemas para ver el eclipse solo para la luz visible, pero la que hace daño es la que ojo no puede ver.

Entonces, ¿cómo se debe ver el eclipse del mañana?

Para poder observarlo es posible comprar en alguna óptica de Pontevedra gafas de eclipse, que cuentan con una película específica a base de un polímero que mitiga el 99,99% de esas dos radiaciones dañinas. También hay filtros que se pueden colocar en los prismáticos y cámaras, pero solo se venden en tiendas especializadas en astronomía por internet, en Pontevedra no hay. Pero nada de Amazon, deben ser empresas especializadas o en ópticas.

Este año y los siguientes va a ser tiempo de eclipses solares y lunares, ¿es algo excepcional?

Sí, el último eclipse total que s se pudo ver desde Galicia fue en 1905 y estamos ante un tren de eclipses. Además el de 2026 es el único eclipse total de sol que va a ver nuestra generación y, probablemente, la de mi hijo pequeño.