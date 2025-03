‘A illa de San Simón’ , por Xosé Álvarez Castro

El IES Valle Inclán acoge hoy, a las 20.00 horas, un acto organizado por Maiolongo en colaboración con Mocidade Galega pola Memoria, sobre ‘A illa de San Simón, memoria do terror’. Tendrá como ponente al historiador Xosé Álvarez Castro, autor de ‘Pontevedra nos anos do medo. Golpe militar e represión (1936-1939)’ y ‘Os anos do silencio. Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1936-1951)’, ambas en Xerais.