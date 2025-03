A Deputación renova a súa aposta polo turismo sostible e de interior

A Deputación renovou onte a súa aposta polo turismo sostible no foro que a Asociación Española de Directores de Hoteis organizou no Gran Talaso Hotel de Sanxenxo. Tratouse dunha xornada de formación e networking na que se debateu sobre tecnoloxía, distribución, hostalería e turismo e se avanzou no impulso do liderado compartido no turismo. Durante a xuntanza, a deputada de Turismo, Nava Castro, quen ademais recolleu o recoñecemento Venusitas como xestora turística, expuxo as principais liñas de traballo da institución provincial para avanzar na sostibilidade turística da provincia, destacando, entre outras cuestións, a campaña Cando volves? que acaba de recibir o premio de ouro do Japan World´s Tourism Film Festival.