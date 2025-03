Sanxenxo no pierde el fuelle: «Buen ritmo» en las reservas para Semana Santa y agosto

El destino turístico estrella de las Rías Baixas, Sanxenxo, no pierde el fuelle y todo apunta a un buen verano este 2025 en cuanto a reservas hoteleras, un período vacacional que estará marcado, previamente, por la Semana Santa.

Tal y como confirma Alfonso Martínez Cacheda, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, CETS, «a falta de datos concretos, y por lo que hemos hablado entre nosotros en conversaciones informales, las reservas para Semana Santa van a buen ritmo». «Pero también van las de la segunda quincena de julio y el mes de agosto», avanza.

No es un dato sorprendente, ya que hace unos días el Concello de Sanxenxo anunciaba que el puerto deportivo Juan Carlos I ya no tiene disponibles amarres para el mes de agosto. El alto nivel de reservas ha obligado a la sociedad municipal Nauta Sanxenxo a colgar el cartel de completo para este periodo y habilitar una lista de espera. Todavía hay disponibles amarres para julio y el 50% de plazas para motos de agua.

Sobre esta cuestión, Martínez Cacheda reconoce que «es una buena noticia». «Nosotros de agosto aún tenemos mucho por vender, pero va a buen ritmo. Lo que ocurre es que desde la pandemia la gente se ha vuelto más previsora y reserva con más antelación, sobre todo en la segunda quincena de julio y todo agosto», resume.

Respecto a este tipo de comportamiento del viajero, añade que «ahora los precios también se mueven más conforme a la demanda: antes eran más estables para toda la temporada, mientras que ahora son más dinámicos». Esto, como es lógico, lleva a los turistas a reservan con más tiempo para evitar la subida de tarifas final.

En cuanto a la Semana Santa, para la que quedan tres semanas y media, informa que «va bien, pero es lenta». «Aún queda mucho tiempo, pero la gente ya está reservando. En todo caso, funciona diferente al verano. En Semana Santa son clave los días previos: entre diez días antes y una semana puede cambiar mucho».

Asimismo, matiza que dependiendo de la comunidad autónoma de procedencia, las reservas varían, ya que en algunas el lunes de pascua es festivo y las vacaciones se alargan algo más.

Unas vacaciones tardías

La Semana Santa es, tal y como confirma el presidente del CETS de Sanxenxo, «el punto de partida» de la campaña turística de verano.

Muchos establecimientos se plantean si mantenerse en activo entre ambos períodos vacacionales, pero para ello es crucial la fecha en la que cae la Semana Santa. «Este año, como es tan tarde, muchos ya permanecerán abiertos hasta julio», considera Alfonso Martínez.

«Casi lo preferimos así, porque si todavía tienes todo el mes de abril por delante, todavía te queda mayo entero para llegar hasta junio , que es cuando empieza a llegar la gente. De este modo, va a ser más fácil que sigan abiertos», explica.

Según los datos del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, el índice de ocupación media durante el mes de agosto del año pasado fue del 91,14%, englobando establecimientos hoteleros, pensiones, apartamentos y campings.

Colaboración con la FP y Cruz Roja en la formación práctica de trabajadores ante la grave escasez de mano de obra

La falta de trabajadores en el sector hotelero y hostelero se repetirá también durante esta Semana Santa y verano en Sanxenxo, que ya en los últimos años ha acusado este problema.

Alfonso Martínez Cacheda, el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos (CETS) de Sanxenxo, reconoce que «está siendo lo de todos los años».Recuerda que el sector ha mejorado muchísimo sus condiciones y que se rige por el convenio vigente. «En realidad falta personal en todas partes, no solo en este ámbito. No tendría sentido que no ofreciésemos unas condiciones que no cumplieran el mínimo, porque hay mucha más demanda que oferta», subraya.

La figura del trabajador fijo discontinuo es la que más se utiliza en este sentido para los períodos vacacionales en la villa turística. «Pero este problema se da también en Mallorca, Ibiza, Benidorm... debido a la estacionalidad, que hace complicado ofrecer un empleo estable», se lamenta.

Dignificar el sector

Por ello, el CETS de Sanxenxo colabora con la Xunta y el Concello en la facilitación de prácticas de alumnos de FP dual básica. Actualmente hay 18 estudiantes formándose en el aspecto téorico en Sala y Cocina en un hotel de Sanxenxo de forma provisional, mientras que otros 12, alumnos del año pasado, ya se están incorporando a las prácticas en establecimientos del municipio. Es el tercer año de esta iniciativa.

Por otro lado, por segundo año consecutivo y con Cruz Roja, un grupo de 20 personas harán las prácticas de camareras de piso incorporándose a empresas.«No paramos de colaborar y de trabajar para dignificar el sector. Sabemos que estas colaboraciones no son la solución, pero son importantes», reconoce Alfonso Martínez Cacheda.

Suscríbete para seguir leyendo