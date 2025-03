Cruce de acusaciones de «corrupción» y «trumpismo» en un pleno ‘de trámite’

El exministro socialista Ábalos, su asesor Koldo, el hermano de Pedro Sánchez y también la mujer del presidente del Gobierno salieron a colación entre los argumentos que utilizó el grupo municipal del PP de Pontevedra para oponerse a la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para este 2025.

Donald Trump y Javier Milei sirvieron al grupo socialista para atacar a los populares en la defensa de una moción referida a la Unidad de Drogodependencias de la ciudad. Por parte del BNG, «el accionista mayoritario de Zara» fue mencionado para ironizar sobre la política económica que defienden los populares.

En el pleno ordinario del mes se aprobó por mayoría una moción del PSOE en la que insta a la Xunta de Galicia a que asuma la unidad de Drogodependencias del Concello de Pontevedra, así como otra relativa a la aplicación de bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para fomentar el alquiler de viviendas vacías y la instalación en viviendas particulares de sistemas de energía solar. Todo ello entre acusaciones por polémicas de ámbito nacional o internacional y una alusión por parte del portavoz del PP, Rafa Domínguez que el Partido Socialista «hoy está aquí, mañana está allá y probablemente estará en República Dominicana, que es a donde van todos los corruptos del Partido Socialista». La insinuación indignó al portavoz socialista, Iván Puentes, quien protestó por considerar «gravísimo que se deslice cualquier tipo de sospecha de corrupción sobre mi o sobre mi equipo (…) a pesar de toda la basura que tienen en su partido», espetó a los populares.

El enfrentamiento verbal llevó a mediar a un concejal de la bancada popular, Martín Martínez, que en medio de la refriega y mientras intervenía su jefe de grupo, dio un golpe en la mesa para apuntar: «¡Eh! ¡Que estamos en un pleno de Pontevedra, por Dios!». Cuando intervenía el portavoz popular en los términos descritos, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, retiró la palabra a Domínguez, apagando su micrófono, lo que propició el origen de otro rifirrafe con el primer edil: «Poca vergüenza la suya, que me quitó la palabra».

Pese al tono de crispación con el que se inició el pleno, en esta sesión ordinaria de marzo se aprobó de forma definitiva el presupuesto anual del Concello, unas facturas, y una propuesta del Partido Popular para ampliar los premios «Cidade de Pontevedra».

Se aprobaron por unanimidad una moción del Partido Popular que pide impulsar la recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de la plaza de Valentín García Escudero, así como la modificación de los requisitos básicos a comprobar en el sistema de fiscalización.

En el debate del presupuesto anual, Rafa Domínguez echó en falta los 25 millones de euros anunciados para el plan Pontevedra Flúe. «A lo mejor quien tenía que ver los Presupuestos para Pontevedra es Pedro Sánchez, o los ministros del PSOE, para ver dónde están esos 25 millones, porque desde luego en Pontevedra no están y usted los prometió, los comprometió y dijo que fuese o no alcalde estarían aquí los 25 millones del Pontevedra Flúe y no están, un bluf, pero bueno usted verá lo que quiere hacer».

En la moción sobre la unidad de Drogodependencias, el socialista Marcos Rey, criticó al PP que «vinculen la delincuencia con la vulnerabilidad social», si bien se entiende si «tienen como ídolos a Milei y a Trump».