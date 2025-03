El PP responsabiliza a Lores de la pérdida de comercios y empleo

La concejala del Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo ha denunciado la «preocupante situación económica que atraviesa la ciudad ante el cierre continuado de negocios» y ha exigido al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que actúe de inmediato para frenar la pérdida de más empleos del sector del comercio y de la hostelería local, «que está perjudicando a muchas familias».

Pardo advierte de que el cierre de negocios no se limita al ocio nocturno, sino que afecta también a comercios y grandes marcas que han decidido abandonar la ciudad. «¿Qué está pasando en Pontevedra? Cierran Gimsport, Patrimonio o Massimo Dutti, e Inditex renuncia a la licencia para construir el nuevo edificio de Zara en la esquina entre Michelena y Gutiérrez Mellado», cuestionó.

Aunque sobre los dos casos de Inditex hay que aclarar que no existe responsabilidad alguna del gobierno local. El cierre de Massimo Dutti se debió a un bajón en las ventas y a que la negociación sobre el alquiler con los propietarios del local no prosperó. En cuanto al desembarco de Zara en Michelena, este proyecto urbanístico privado no salió adelante debido a una denuncia interpuesta por una parte de propietarios de las Galerías Oliva en desacuerdo con las condiciones en las que esta operación se está llevando a cabo por parte de los promotores, con el cierre de la entrada a esta zona comercial desde la calle Gutiérrez Mellado.

Respecto los recientes cierres del pub Patrimonio y el gimnasio Gimsport, dos denuncias por ruido conllevaron sendas inspecciones que detectaron obras ilegales que supusieron graves problemas de seguridad que pondrían en peligro la seguridad de las personas en caso de incendio.

Igualmente, la número dos del PP acusa al gobierno local de no aplicar la normativa del mismo modo para todos. En concreto, señala el uso del Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Conservación Artística (Peprica), apuntando que el Concello de Pontevedra solo modifica la normativa cuando le interesa a la administración. «Lores ha creado una casta de privilegiados. Si la obra la promueve el Ayuntamiento, se flexibiliza el Peprica, pero si un autónomo el que quiere abrir un negocio o hacer reformas, la respuesta siempre es no», se lamenta.

En este sentido, acusa al propio alcalde incumplir la normativa urbanística durante más de dos décadas: «La vivienda particular de Lores en la parroquia de Marcón estuvo 22 años sin licencia de primera ocupación. Consejos vendo que para mí no tengo», ironizó.

La popular también reprocha al concejal nacionalista Alberto Oubiña sus declaraciones sobre el cierre de locales y la seguridad de los mismos. «Habla de extintores, y de exigir a los empresarios que cumplan, pero debería empezar por revisar los del Teatro Principal, que llevan más de dos años caducados y son responsabilidad directa del Concello», advierte.

Por último, la concejala del PP ha instado al gobierno municipal a «asumir su responsabilidad y dejar de permanecer insensible ante los problemas que se agudizan en la ciudad». «Pontevedra necesita urgentemente medidas que reactiven la economía, protejan el empleo y garanticen la convivencia. La mejor solución para todos pasa por encontrar el equilibrio entre el derecho al descanso de los vecinos y el derecho a trabajar y mantener negocios que generen dinamización económica», concluyó.