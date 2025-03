«La menopausia no es una enfermedad, sino una etapa»

«Menopausia, conocerla para quererla» es el título del seminario que impartirá del 1 al 3 del próximo abril en el centro de la UNED la médico de familia Rita María De la Iglesia Martínez.

La menopausia ha sido tradicionalmente un tabú

Si, no se le dio importancia porque eran «cosas de mujeres». Esa es realmente la manera como se trataba este tema: cosas de mujeres, ya se te pasará, es cuestión de tiempo, tienes que acostumbrarte…

Sin embargo, tiene un enorme impacto en la salud femenina

Sí, y además es que tiene muchísimos síntomas que ni siquiera somos conscientes de que son dependientes de la menopausia, entonces a veces andas buscando cosas sin que nadie se de cuenta realmente de qué te está pasando, de que esto es la menopausia.

¿Percibe una gran desinformación en sus pacientes?

Pues sí, la verdad es que sí. Es más, incluso yo siendo médico cuando la pasé hubo muchas cosas que no identifiqué. Y ahora sí que se está poniendo un poco más de moda hacerle caso. Hay estudios y estadísticas que indican que en 2023 habrá en la población mundial 1.200 millones de mujeres con menopausia, con 47 millones de nuevas incorporaciones cada año. Y aún así en medicina, en la carrera etc, no se le da el suficiente papel que tiene, para que después podamos atender a nuestros pacientes.

Hoy también sabemos que en realidad empieza mucho antes de la desaparición de la regla

Claro, empieza con la perimenopausia, con el principio, digamos, del fin de la función ovárica. Y a partir de ese momento empieza a haber síntomas diferentes en cada mujer, que si no se les hacen caso llegan a diagnósticos que a veces no son los adecuados.

En muchas otras sociedades, incluso más primitivas en teoría que la nuestra, una mujer menopáusica se convierte en esa mujer sabia a la que se le pide consejo, y a la que se la considera ya por la experiencia que tiene. Y sin embargo aquí socialmente a veces te sientes incluso un poco rechazada, de hecho se dice menopáusica como un insulto

¿Qué efectos produce?

Es que afecta a muchas partes de nuestro organismo, no solamente a nivel óseo, con la osteoporosis o con las artrosis, sino también a nivel endocrino, con la resistencia insulínica y la presencia de enfermedades como la diabetes, el colesterol o la obesidad. También alteraciones en las digestiones y, sobre todo, en la esfera emocional produce ansiedades, depresiones… Hay en general multitud de síntomas asociados a lo que pasa, a la disminución de las hormonas, y también al contexto social que te toque vivir: si estás acompañada o no, si tienes un círculo social que te contenga un poco, que te acompañe en esta etapa.

Porque es una etapa, no una patología

Todas las mujeres tienen que entender que la menopausia no es una enfermedad, sino una etapa más de nuestra vida.

¿Qué tratamientos hay?

Lo primero es entender qué es lo que nos está pasando, creo que es lo primero que va a aliviar muchas veces muchos de los síntomas. También una alimentación adecuada para que nuestra microbiota intestinal esté bien, con lo cual se disminuya la inflamación de bajo grado que se produce en la menopausia; y la utilización de complementos como la vitamina D o los probióticos. Es importante asimismo evitar el sedentarismo, y una educación mental adecuada. Algunas mujeres necesitarán el tratamiento hormonal sustitutorio y otras simplemente con medidas más naturales será suficiente. Yo por ejemplo hago una medicina integrativa que en la que me enfoco, y también en estas charlas, es en buscar la causa de lo que le pasa a cada mujer y buscar soluciones lo más naturales e integrativas posibles, que nos lleven de nuevo al equilibrio.

Las mujeres orientales apenas presentan los sofocos, el insomnio y en general muchos de los síntomas que asociamos a esta fase de la vida

Exacto, es que hay sociedades en las que ni siquiera existe un nombre para designarla, porque es solo una fase más. Y en muchas otras sociedades, incluso más primitivas en teoría que la nuestra, una mujer menopáusica se convierte en esa mujer sabia a la que se le pide consejo, y a la que se la considera ya por la experiencia que tiene. Y sin embargo aquí socialmente a veces te sientes incluso un poco rechazada, de hecho se dice menopáusica como un insulto.

Cuando lo cierto es que la menopausia también es una oportunidad

Ojalá se diga muchas más veces eso, porque es la realidad: al final es un liberación de ciertas cosas, muchas mujeres que lo viven de ese modo de hecho tienen relaciones sexuales más satisfactorias porque ya no tienen el miedo al embarazo. Es una época en la que todavía tienes salud, muchas veces a lo mejor ya estás liberada de la crianza de los hijos, tienes sabiduría y experiencia… Es una época que se podría vivir mejor.