La violencia en el área sanitaria: 101 agresiones el año pasado, la mayoría verbales y a mujeres

Las agresiones contra los profesionales de la sanidad pública se han convertido en un serio problema, ante el cual se están acometiendo medidas como el aumento o incorporación de la seguridad privada en los centros sanitarios o la elaboración de protocolos frente a la violencia.

Tal y como ha podido saber FARO, solamente en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se produjeron 101 agresiones contra el personal el año pasado, 2024. Son los datos facilitados por la Asesoría Jurídica del área, que diferencian entre agresiones verbales, 76, y físicas, 25.

La mayoría de ellas tuvieron lugar contra personal sanitario, con 85 de los incidentes, frente al no sanitario, con 16. Entendiéndose este último como aquellos trabajadores en puestos de cita previa, celadores, personal de limpieza...

Hay algunas cuestiones que destacan en esta relación de datos, como que ocho de cada diez agresiones sean contra mujeres, 83 de las 101, mientras que contra hombres fueron 18.

En cuanto al ámbito en el que tienen lugar, es la Atención Primaria la que registró la mayoría, con 61 agresiones. En cuanto a la hospitalaria, fueron 40.

Hay una cuestión fundamental en este campo, que es que la mayoría de los sucesos no se denuncian, por los motivos que sean. De hecho, según estos datos oficiales, del centenar de los acaecidos en 2024 solamente supusieron una denuncia 16. Fueron presentadas por personal del área sanitaria 15, mientras que fue la propia gerencia de Pontevedra y O Salnés la que se encargó de presentar una, en concreto una agresión a cuatro trabajadores con daños físicos y materiales.

Asimismo, hubo once solicitudes de asistencia letrada por parte del área sanitaria.

Fuentes de esta, añaden, que algunos profesionales fueron objeto de más de una agresión y que en alguna ocasión el mismo agresor agrede a más de un trabajador.

La Consellería de Sanidade trabaja en la actualización de los protocolos frente a la violencia en este sector, de modo que esta misma semana se celebró una reunión en Santiago de Compostela con representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el encuentro se acordó, además, dar más visibilidad a la figura del Interlocutor Policial Sanitario, cuya labor es la de asesorar a la Administración sanitaria y a los representantes de los profesionales de la salud en la implantación de medidas preventivas especializadas.

El papel de la Enfermería

El personal de Enfermería ha tenido, en el caso del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, un papel fundamental en la información a los trabajadores por parte de la Policía sobre cómo actuar y qué herramientas de defensa tienen ante una agresión.

Emma Rodríguez, secretaria provincial del sindicato SATSE en Pontevedra, realizó los trámites para la organización de charlas informativas con el personal en los distritos sanitarios del área. Así, desde el año pasado ya se han celebrado tres, la última el pasado miércoles en el Hospital Provincial de Pontevedra.

"Un paciente habitual es muy raro que te agreda, porque te conoce y sabe por todo lo que pasas y lo que haces por él" Emma Rodríguez — Secretaria provincial de SATSE en Pontevedra

«Hablando con los compañeros vemos que si no has sufrido en primera persona una o varias agresiones, como mínimo las has visto», reconoce.

«Estadísticamente está demostrado, además, que la mayoría de las agredidas son mujeres y los agresores son hombres. A los hombres son más agresiones físicas, mientras que a las mujeres, verbales, como insultos», añade.

Buscar siempre compañía y escapar del agresor son las claves que se les transmiten a los trabajadores sanitarios siempre que se encuentren ante una situación de este tipo.

Los grupos más agredidos son médicos y enfermeras, explica, «según la estadística».

Respecto a que se produzcan más incidentes en Atención Primaria que en hospitalaria, lo entiende «porque en el hospital siempre estás más rodeado de gente, mientras que en los centros de salud estamos más solos, lo pasas fatal».

Se habla siempre de los efectos de la pandemia del covid y así los confirma Emma Rodríguez: «Con la pandemia creció el miedo y al crecer el miedo crecen las agresiones». En este sentido, apunta a que la pandemia generó muchos problemas psicológicos que están sin tratar, como la falta de control sobre la ira.

Agresores reincidentes

Respecto a que haya agresores que repitan con un mismo profesional, la representante de SATSE en la provincia sentencia que «agrede más el desconocido que el conocido». «Un paciente habitual es muy raro que te agreda, porque ya te conoce y sabe exactamente todo lo que pasas en tu puesto y lo que intentas hacer con él en muchos ámbitos, tanto el sanitario como en algunos casos con las trabajadoras sociales, etc...», resume. «Los reincidentes son personas a las que les importan tres pepinos los demás».

Las grabaciones de móvil

Con el avance de las tecnologías, a los profesionales se les presenta un nuevo frente: las grabaciones con el teléfono móvil por parte de los pacientes.

«El interlocutor nos informó de que esas grabaciones sí se pueden hacer, pero no publicar ni difundir de ninguna manera», concluye Rodríguez.

Suscríbete para seguir leyendo