Malestar en el Mercado: «Hay robos, gente durmiendo y botellones»

La Plaza de Abastos se estaría gestionando por separado. Así la plata baja donde están las placeras cierra su reja en torno a las 15.00h. Mientras que la puerta principal de la calle estaría abierta permitiendo el acceso a la zona de gastrotecas. Pero, sin vigilante, los puestos estarían expuestos a los ladrones

«Nos sacaron las rejas porque querían darle una estética común con toldos rojos. Les pedimos que pusieran los toldos encima de la reja, pero no hubo manera. Me han entrado y se han llevado la caja registradora. Tengo que vaciar el puesto cada vez que recojo para que no me roben. Estoy harta. Tengo una concesión de 25 años de los que me queda solo uno. Y tengo claro que me voy de aquí», cuenta indignada Pura Seoane, dueña de Hortasan.

Arriba comparte el espacio con Olmos, los alumnos del Carlos Oroza y A Fervella. «Ellas pusieron reja porque les robaron, son las únicas, se cansaron del Concello», señala una pescantina sobre el local de comida tradicional.