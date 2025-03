La salud oral de los pontevedreses evoluciona positivamente, señala Adriana Sanz, que constata que «desde la pandemia se ha detectado un aumento en la preocupación acerca de la salud en general y también de la oral». Destaca que las encuestas ponen de manifiesto que el 70% de los gallegos «conoce que las bacterias orales causan caries y periodontitis, pero desconoce la relación entre la inflamación sistémica que generan y la salud general. Cada vez hay mayor evidencia acerca del vínculo con la diabetes, cardiopatías isquémicas, hipertensión arterial, alzhéimer etc».

¿Cuáles diría que son los principales retos en salud oral?

El principal reto es la disminución de la prevalencia de las dos dolencias orales más comunes: caries y enfermedad periodontal. Esto sólo podrá alcanzarse mediante estrategias y programas divulgativos sobre higiene oral. La proyección de los beneficios tendría un gran impacto en la salud general y en el gasto sanitario por la vinculación con las enfermedades crónicas antes mencionadas. Pasar a la acción desde la voluntad requiere un trabajo importante de motivación y esto supone un reto, tanto para los profesionales como para los pacientes.

¿Es verdad que en general no sabemos limpiarnos adecuadamente los dientes?

Es verdad que en general no sabemos cepillarnos adecuadamente los dientes. Pero el mensaje es optimista ya que los dentistas trabajamos a diario en ello. Es muy gratificante acompañar los procesos para alcanzar la salud y más aún, para mantenerla en el tiempo. Con mayor o menor dificultad, todos podemos aprender técnicas de higiene oral para transformar un hábito cotidiano en un ejercicio activo de prevención. Sin embargo, un 6% de la población española no se cepilla los dientes a diario, y un preocupante 20% sólo lo hace una vez al día. Estas cifras, extraídas del último Libro Blanco de la Salud Bucodental en España, son un claro indicativo de la necesidad de reforzar la educación y concienciación sobre los hábitos higiénicos.

¿Cómo debe ser nuestra higiene bucal diaria?

Debe ser eficaz en cuanto a técnica y tiempo y adaptarse a la situación de cada persona. Por ello el tiempo que dedicamos a cada paciente para enseñar y entrenar un hábito correcto es un valioso recurso preventivo. Modificar un hábito adquirido en la edad adulta requiere cierto esfuerzo pero no debemos desanimarnos: el beneficio supera con creces ese esfuerzo. Las bacterias no viven aisladas en la boca, sino que se organizan en una compleja comunidad adherida llamada biofilm que se adhiere firmemente a los dientes y estructuras orales. Por ello, es importante que tanto la técnica como el tiempo sean adecuados. Esto explica también por qué un enjuague bucal o irrigador por sí solos no resultan eficaces, si no se desestructura previamente el biofilm.

¿Cómo se retira ese biofilm?

Esto solo puede hacerlo el cepillado. La remoción periódica y constante del biofilm es la mejor prevención existente en la actualidad. Se realiza mediante métodos mecánicos (cepillo eléctrico o manual, cepillos interdentales, seda dental, y raspador lingual). Esto se completa con métodos químicos, sobre todo el flúor y, en determinados casos, con agentes antisépticos. Cuando el biofilm oral se calcifica mediante minerales de la saliva se forma el cálculo o sarro dental, que debe eliminarse ya que su porosidad facilita el crecimiento bacteriano.

¿Es mejor un cepillo manual o uno eléctrico?

La evidencia científica actual muestra que los cepillos eléctricos con tecnología oscilante-rotatoria consiguen mejores resultados de limpieza. La tecnología avanzada permite registrar el tiempo de cepillado en cada zona de la boca, corregir defectos de cepillado como el exceso de presión, conectar el cepillo a dispositivos bluetooth, etc. Los cepillos eléctricos están especialmente indicados para personas que tengan alguna limitación o discapacidad a la hora de mantener su higiene personal. Del mismo modo, para sus familiares o cuidadores será mucho más práctico y eficaz utilizar un cepillo eléctrico que uno manual. En la unidad de tiempo un cepillo eléctrico correctamente usado elimina mejor el biofilm oral, pero es posible obtener el mismo resultado con el cepillo manual y una técnica y tiempo adecuados. En general se recomienda un cepillo pequeño para acceder mejor a todas las zonas, suave y de nylon.

¿Debemos utilizar a diario colutorios?

Los colutorios son complementarios de la higiene bucodental. Su uso diario podría estar indicado en situaciones concretas como alto riesgo de caries, de periodontitis, sensibilidad dentaria o sequedad oral. Nunca sustituyen al cepillado ni a la higiene interdental. Tienen indicaciones, beneficios y también efectos adversos, por lo que deben ser utilizados bajo prescripción facultativa.

¿Es importante la alimentación para una adecuada salud bucodental?

La alimentación desempeña un papel clave en el mantenimiento de una salud bucodental óptima. Una dieta equilibrada y nutritiva proporciona los elementos necesarios para fortalecer los dientes, proteger las encías y mantener una adecuada producción de saliva, la cual ayuda a preservar el microbioma oral.

¿Cómo debería ser nuestra ingesta diaria?

La ingesta diaria debería ser equilibrada, variada y adaptada a los requerimientos de cada persona e incluir los 5 grupos de alimentos esenciales: verduras, cereales, frutas, proteínas y lácteos. También es importante la hidratación e ingesta de fibra. Algunos nutrientes como calcio, vitaminas D, C y A son importantes para la salud oral. Por el contrario, los alimentos ultraprocesados, azúcares refinados, grasas saturadas, bebidas carbonatadas y ácidos no contribuyen a la salud general ni a la oral.