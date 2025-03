Competición desestima la reclamación del Numancia por alineación indebida del Pontevedra el pasado miércoles

El Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este viernes las alegaciones presentadas por el Numancia después de su derrota por 1-0 en Pasarón, la mayoría de ellas dirigidas a una de las jugadas finales, en la que Yelko Pino, ya sustituido, entra ligeramente en el campo e interrumpe un contraataque del visitante Góngora al chocarse con el linier.

El órgano federativo consideró desfavorable la solicitud del conjunto visitante de declarar alineación indebida por parte del Pontevedra por la intervención de Yelko Pino, al valorar que "a vista de las imágenes, de lo que se indica en el acta y de la valoración del colegiado de la conducta descrita, no se aprecia error material manifiesto sino una interpretación de la regla técnica que en estas circunstancias no nos corresponde corregir".

Añade el Juez Disciplinario Único que "no puede confundirse disputar un encuentro con interrumpir una jugada desde la banda un jugador no alineado para lo que durante dos segundos requirió de entrar unos centímetros en el terreno de juego. Eso es reprochable, pero no es alineación indebida".

A mayores, tampoco prosperó la solicitud de los numantinos de anular la tarjeta roja a Óscar de Frutos, el ente sancionador argumentó que "las imágenes son compatibles con el relato contenido en el acta arbitral", con una petición por parte del Numancia que no acredita el "error material manifiesto" del relato arbitral. Por ello, el futbolista burgalés se perderá los próximos dos partidos de liga, igual que el otro expulsado en esa acción, el fisioterapeuta del Pontevedra Manu Barros.

Yago Iglesias: "Si el Juez de Competición dice que no hay nada, pues nada"

Sobre la decisión adoptada por el Comité de Competición, el técnico del Pontevedra, Yago Iglesias, fue claro y conciso al respecto. "Si el Juez de Competición dice que no hay nada, pues nada", comentó el entrenador ribeirense, pocos minutos de conocer el dictamen antes de su comparecencia previa para analizar el encuentro de este fin de semana ante el Coruxo en Pasarón.

Mucho más contundente al respecto se mostró el preparador del Numancia, el bilbaíno Aitor Calle, que reiteró su petición de sancionar al Pontevedra y a Yelko Pino y acusó al conjunto granate de pergeñar un plan de partido para evitar la contra final de Góngora en el tiempo de descuento.

"Si sientan este precedente, este es un tema que, a partir de ahora, los entrenadores, o yo por lo menos, lo voy a trabajar. Cuando haya una ocasión clara, voy a meter a un jugador para que corte ese contraataque y ahí se acabe la jugada, que simplemente se quede en una tarjeta amarilla. Confío en que esto no se quede así, porque orquestadamente estuvo un jugador de campo del Pontevedra que no tenía que estar. Tiene que tener un castigo ejemplar. Es la única vía", aseguró el preparador del cuadro soriano.