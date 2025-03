Poio, pendiente del cielo para celebrar sus actos de carnaval

El Entroido de Poio continúa este fin de semana con la Pasarela de Comparsas, el Enterro do Galo Fodorico y la Festa Choqueira Pendiente del tiempo, El Concello asegura la celebración de la pasarela mañana viernes en una carpa instalada en A Seca desde las 21.00 horas. El Enterro do Galo Fodorico y la Festa Choqueira serán el sábado desde las 21.00 horas en la Praza do Mosteiro, si la climatología lo permite, con el cortejo fúnebre, chocolate y otras propuestas.